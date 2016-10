Siseministeeriumi ja riigikantselei loodud elanikkonnakaitse rakkerühma juhataja Margo Klaose kinnitusel on elanikkonna kaitsest rääkimine oluline osa sõjalisest heidutusest ning seda ei tule vaadelda kui ohtu, et sõda hakkab tulema. „Loodusõnnetusi sellega ära ei hoia, aga sõjalisi riske küll. See, et elanikkond on hästi valmistunud, on üks argument mitte rünnata,“ ütleb Klaos.

Valitsus otsustas eelmise aasta lõpus, et Eestis on vaja luua elanikkonnakaitse kontseptsioon, mis kirjeldaks tegevusplaani juhuks, kui riiki tabab suurem loodusõnnetus või sõjaline rünnak. Selleks tuleb välja töötada elanike kaitsele suunatud programmid, mis poleks vaid loodus- ja tehnoloogiliste kriiside tarvis, nagu seni, vaid võtaksid arvesse ka julgeoleku ja riigikaitsega seotud vajadused.

