Kirill Kotšegarov, kes on tänavu võitud kaks täispikka triatloni – Chattanooga ja UK Ironmani – stardib Hawaiil teist korda. Erinevalt kodusest rivaalist Marko Albertist läks ta juba varakult võistluspaika.

"Viimase Hawaii ettevalmistuse tegin New Mexico osariigis Los Alamoses," räägib 30aastane sportlane. "See on üks mu lemmikpaiku, sest see on rahulik koht, kus ei ole palju liiklust. Hea õhkkond ja suur kõrgus merepinnast ning loomulikult sõbralikud kohalikud inimesed."

Los Alamoses veetis Kotšegarov kolm ja pool nädalat ning täitis treener Jüri Käeni koostatud plaani. "Töö sai tehtud, mahud ära seeditud ja see ongi kõige olulisem. Prognoose on keerulisem teha. Kaks ja pool nädalat enne Hawaii starti lendasin Konale, et kohaneda siinsete oludega. Sama lähenemine töötas ka kevadel enne Texase Ironmani."

Esimesed päevad Hawaiil olid Kotšegarovi sõnul väga rasked. "Keha keeldus kaasa töötamast, aga iga päevaga läks enesetunne aina paremaks. Hawaiil valitseb meeletu kuumus ja väga kõrge õhuniiskus. Suurim väljakutse saab olema keha jahutamine, sest 80kilogrammist keret on sellistes tingimustes raske töötemperatuuril hoida."

Tänavust aastat võtab Kotšegarov kui õppetundi, et hankida järgnevateks hooaegadeks võimalikult palju kogemusi. "Kindlasti sooviks saada kõrget kohta üldarvestuses, aga pean olema realist. Kui jõuan kõrgemale, kui mu ränkingu koht praegu on, jään tulemusega üpris rahule."