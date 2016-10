Kalurid leidsid Pärnu lahe püünisest signaalvähi. Tegemist on võõrliigiga, mis pärineb Põhja-Ameerikast, on meie põlisele jõevähile ohtlik ning kuulub üleeuroopalisse keelatud liikide nimekirja.

Signaalvähk sattus kalurite püünisesse möödunud nädalal pärast tugevamat tuult, vahendas ERRi uudisteportaal Pärnu Postimeest.

Kalamees Urmas Margus rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et mõrda jäänud suur ja värviline vähk ei sarnanenud meie vähile ning kalamehed andsid ta teadlastele üle.

Kui Eesti veekogudest leiti signaalvähk esimest korda 2008. aastal, siis Pärnu lahes leiti see isend esmakordselt 2014. aastal.

Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi ihtüoloog Heli Špilev võrdles signaalvähki puuküürnikuga, kes võtab jõevähi elupaigad ära ja toob kaasa vähikatku, mis on meie jõevähile surmav, ning ta arvab, et see vähk sattus Pärnu lahte inimtegevuse tagajärjel.