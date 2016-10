Endise Eesti Meedia juhi Mart Kadastiku otsus kaevata kohtusse Juku-Kalle Raidi kirjastus ja raamatuäri Apollo, sai vastulöögi Eesti Meedia otsusega esitada hagi Kadastiku raamatu vastu.

Kahe kange, Kadastiku ja Margus Linnamäe vastasseis on saanud Kadastiku Postimehe-raamatu reklaamikampaaniaks ja on pannud poest raamatut haarama ka need, kes on ajalehe ja selle kauaaegse juhi tegemistest üsna kaugel.

Juba ainuüksi võimalus, et kohus raamatu müügilt ära laseb korjata, paneb paljud seda hankima.

"Peaksin Linnamäele selle reklaami eest aitäh ütlema," märkis kibedalt Kadastik, kelle meelest kaotab vaidluses nii mainet kui ka raha pigem Linnamäe.