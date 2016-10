"Klienditeenindaja tõstis väikese lapse rongist välja. Ütles, et õpilaspilet on mingil tehnilisel moel vigane ja ühissõidukites ei tööta," räägib nördinud Evelin Samuel-Randvere. "Tõstis välja esimese klassi lapse, kes tegi esimesi iseseisvaid samme kooliteel!"

See oli eile kella poole kahe ajal, kui Evelin Samuel-Randvere esimeses klassis käiv laps Balti jaamast rongile läks, õpilaspilet käes.

"Kool küll informeeris, et need õpilas­piletid veel ehk ei toimi, kuid olen aru saanud, et sama probleem on paljude koolide õpilaspiletitega. Aga ma ei mõista – kui on loodud mingi süsteem, siis peaks see ka töötama!" jätkab ta pahandamist.

"Lapsed ei pea saama selle­pärast karistatud ning koolid ega lapsevanemad ei pea lahendama ühissõidukitega seotud probleeme."