Esmaspäeval presidendiks valitud Kersti Kaljulaidi neljast lapsest kaks on täiskasvanud. 27aastane tütar Silja teeb ilma teadlasena, 23aastane poeg Siim on idufirmas arendaja.

Vanemad lapsed on Kersti Kaljulaidi esimesest abielust IT-spetsialisti ja ettevõtja Taavi Talvikuga. Praeguse abikaasa Georgi-Rene Maksimovskiga on tuleval nädalal ametivande andval Kaljulaiul kaks poega. Nooremal on vanust seitse ja vanemal üksteist aastat.

Siim Talvik on lõpetanud bakalaureuseõppe IT kolledžis ja juhib praegu arendustiimi idufirmas Sorry As A Service. Ettevõtte ivaks on aidata firmadel oma klientide ees vabandada ja senimaani on oldud konkurssidel edukad nii meil kui ka mujal.

LAPSED ON TÕSISED TEGIJAD: Silja Märdla on teadlane, Siim Talvik arendaja. (Kuvatõmmised internetist)

Siim Talvik selgitab 2014. aastal Raadio 2-le antud intervjuus, et nende vahendatud vabandus on alati aineline. Untsu läinud teenuse eest toimetatakse inimestele näiteks lilli või küpsetisi. Majandusajakirja Forbes andmetel loodab Sorry As A Service saada sel aastal poole miljoni suuruseid investeeringuid.