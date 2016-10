Nii televaatajaile kui ka stuudiopublikule pakkus Reiu parajalt meelelahutust. Ta võttis stuudiosse minnes kaasa punase vaiba, et see endale ukse ette maha laotada, ning vehkis esimesest muusikataktist alates, käed õhus, tantsida.

Kuue aasta eest armastuse pärast Leetu kolinud 42aastane Reiu Tüür on suur karaokefänn, tänu millele ta saatesse sattuski. Reiu sõnul nägi saate mänedžer teda karaoket laulmas ja ütles, et Reiu peaks kindlasti telesõus osalema.

"Karaokes on sõnad tavaliselt ekraanile kirjutatud, siin esinedes on paras pähkel sõnad pähe õppida," rääkis Haapsalust pärit Reiu tutvustavas klipis.

Ta otsustas esitada leedukeelset rokilikku lugu, kuid kohtunikud soovisid ka kuulda, kuidas ta emakeeles laulab. Kuigi nad paistsid väga lõbustatud, ei lasknud nad Reiut järgmisse vooru.

Kunstnik tunnistab, et ei läinudki saatesse eriti suurte ootustega. Žürii oli tema meelest aus ja edasi said lauljad, kes võtsid esinemist tõsisemalt. Reiu ütleb, et teda tunti pärast saadet ka Vilniuse tänavatel ära.

Kuid säärane tuntus kestab tema sõnul vähe aega, kuna sarnaseid saateid, kus leidub säravaid esinejaid, on teisigi.

"Aga tegelikult mul sellist kuulsust väga vaja ei olegi. Olen elus teinud teisigi asju, näiteks kunsti, ja usun, et kellel vaja, see tunneb mind ka ära," on Reiu rahul.

Igal kolmapäeval karaoke

Laulmist ei kavatse ta jätta. Ta käib igal kolmapäeval karaokebaaris. "See on nagu väike spordiharrastus. Juba pool aastat käin, tean kõiki, kes seal laulavad, ja mida nad laulavad," kinnitab Reiu, kes laulab enamasti leedu, kuid vahel ka eesti keeles.

Kui ta oli kaks kuud Soomes, siis laulis ta sealsetes karaokebaarides soome keeles. Laulmine võtab pinged maha, kiidab ta. "Kui tuleb sügiskaamos peale, lähen laulan väikse karaoke endast välja ja järgmisel hommikul on naeratus näol," selgitab ta.

Eestisse tagasi ei igatse

Oma armsamat tundis ta aasta aega, enne kui tema juurde Leetu elama läks. "Eks ta nii käib, et kui loodusjõud möllavad, siis valikut ei ole. Jõge tagurpidi voolama panna ei saa, kui kuskile suunas ikka veab, tuleb sinnapoole minna," naerab Reiu.

Leedu juures meeldib talle ka see, et seal on soojem kui Eestis: "Talvel saab suudelda õues nii, et külm ei võta huuli ära."

Eestisse Reiu ei igatse. "Siin on olemas must leib, verivorst ja kohukesed, ühesõnaga kõik, mille pärast eestlased Eestit taga igatsevad," seletab ta.

Ka kultuuri peab ta eesti omaga sarnaseks, leidub küll teistsuguseid traditsioone, kuid see teeb Reiu sõnul igapäeva natuke huvitavamaks.