Nii Ago-Endrik Kerge legendaarse telelavastuse kui ka filmi "Pisuhänd" tarvis pidid näitlejad 35 aastat tagasi suures koguses šampust trimpama.

"Ei olnud mina näinud igavamat näidendit kui "Pisuhänd", mis tahtis olla komöödia," meenutab lavastaja Ago-Endrik Kerge enda skepsist Eduard Vilde teatritüki vastu. "Kui tuli võimalus "Pisuhända" ise teha, kasutasin juhust. Mõtlesin, et siin peaks ju naerda ka saama." Seda, et nalja ei saa, Kerge ei peljanud. "Oleksin väga s*** lavastaja, kui ei teaks, kuidas neid asju, mida soovin, realiseerida – näitlejate kaudu, keda usaldan," arutleb ta nüüd, mil meisterliku telefilmi tegemisest on möödas 35 aastat.

Tos legendistaatuse pälvinud televersioonis lõi mõistagi kaasa Kerge enda trupp, kelle mängitud rollid joonelt teatri- ja telelukku sööstsid. Ütled ­"Pisuhänd", mõtled Urmas Kibuspuu Piibelehe, Jüri Krjukovi Sanderi, Elle Kulli Laura, Anne Paluveri Matilde, Salme Reegi Liina ja Aarne Üksküla Vestmanni peale. See oli meeskond, kus liigseid sõnu ei loobitud.

Üksküla on näiteks raamatus "Krjukov: rolliportreed ja mälestuskillud" meenutanud, et Kerge tegi väga konkreetseid märkusi ja tundus, et ta räägib vähe: "Aga sain aru, et tema põhitrupp, Krjukov, Kibuspuu, Kull ja Paluver – neile polnudki vaja palju ütelda.