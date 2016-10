"Vahel tuleb ikka ette olukordi, kui enne kontserti on midagi juhtunud ja eraelulistest asjadest tingituna pole tuju lavale minnes kõige parem, kuid pead rõõmsa näo ette manama," räägib laulja Ott Lepland muusikutöö varjuküljest.

Omal moel kõneleb sellest ka Oti uus laul "Ärtukuningas". "Paljud inimesed elavad illusioonide maailmas, kuid reaalsusesse tagasi tulles avastavad, et see on hoopis teistsugune, kui nad ette kujutasid," avab Ott "Ärtukuninga" sõnumi tagamaid.

"Unistused ja lootused, mida inimesed elult ootavad, sageli ei praktiseeru. Teinekord elavad inimesed pealtnäha uhket ja ilusat elu, kuid selle fassaadi taga avaneb hoopis nukram vaatepilt."

Nii võib olla Oti sõnul ka muusikute puhul. Enamik saab õhtuti pärast tööd kodus diivanile kerra tõmmata ja halva tujuga üksi olla, kuid kui artistil on halb päev, peab tema sellest hoolimata veel lavale minema.