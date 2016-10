Lauljatar Tanja Mihhailova-Saarest, lauljatar Teele Viirast ning jalgpallikohtunikust ja raadiohäälest Anni Rahulast maalisid kunstnikud eile õhtul Viru keskuses õige magusad portreed. Nimelt võõpasid nad naisstaaride näolapid lõuendile sulašokolaadiga.

Selleks sulas keskuse aatriumis pliidil suurtes pottides kolme värvi šokolaad: valge, hele- ja tumepruun. Kunstnikud Karl Markus Antson, Maria Sidljarevitš ja Alina Orav seisid lõuendite taga ringis, ringi keskel poseerisid neile istudes Tanja, Anni ja Teele. Tanjat maalis Alina, Annit Maria ja Teelet Karl Markus.

Portreed visandasid noored kunstnikud pliiatsiga ette, alles siis kandsid lõuendile sulašokolaadi. Maria segas šokolaadisse ka lilleõisi. Maalid said modellid mälestuseks endale. Tanja rääkis, et teda on maalitud vaid korra ja nõnda, et ta polnud ise juures.

"Võib juhtuda, et söön selle maali ära, aga loodetavasti ripub see ikkagi kodus seinal," vastas laulja küsimusele, mis maalist edasi saab.