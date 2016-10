Avril Lavigne’i (pildil 2002. aastal ja tänavu) ümber ringleb šokeeriv kõmu: Kanada rokitšikk olla juba 2003. aastal surnud.

Briti kõmulehe Mirror teatel usuvad paljud Avrili fännid tõsimeeli, et kõik need aastad on lauljatari asendanud teisik, kes tema karjääri jätkas. Sahinad said hoogu teisipäeval, kui Avrilil täitus 32. eluaasta.

Avril Lavigne 2016 (Reuters / Scanpix)

Ilta-Sanomat vahendab, et vandenõuteooria kohaselt suri Lavigne oma esimese ülipopulaarse albumi "Let Go" järel depressiooni tõttu.

Musta masendust olevat temas tekitanud nii ootamatu menu kui ka vanaisa surm.