Korvpalli VTB Ühisliigas on kolm esimest mängu peetud, BC Kalev/Cramo aga teeb avalöögi laupäeval Permis. Eesti meister kohtub sarja debütandi, kohaliku Parmaga, kes eelmisel hooajal lõpetas Venemaa superliigas kolmandana. Millised on aga üldse Kalevi tänavused võimalused? Ühisliigas osalevate meeskondade arv vähenes teatavasti 13-le. Üle-eelmisel hooajal jõudis Kalev teatavasti play-off’i lävele, võites 30 mängust 13 – edasipääs jäi ühe võidupunkti kaugusele. Kas nüüd on lootust murda end kaheksa parema sekka?

Nagu juba palju kordi räägitud, on Kalevi koosseis huvitav. Kuid mängijad-treenerid peavad kõvasti töötama, et see "huvitav" vormuks ka tulemuseks. Nagu näitas pühapäeval Raplas saadud nähvakas, pole algus lihtne.

Samas Venemaal arvatakse Kalevist hästi. Ühisliiga kodulehe hooajaeelsetes ülevaadetes jagati seitse meeskonda soosikute ja ülejäänud kuuik pretendentide kilda. Ning nõrgema poole ülevaates rõhutati, et enne hooaja algust ei pea keegi Kalevit enam autsaideriks. Liidriomadustega Demonte Harper (mängis varem Ühisliigas Minski Tsmoki ridades) ja ülikooliajastul kulpimisrekordeid löönud Mickell Gladness on koos Robert Upshaw’ga mulje avaldamiseks piisavalt kõlavad nimed. Upshaw’d peetakse seejuures üheks võimalikuks Ühisliiga parima noore mängija auhinna (see antakse välja kevadel, põhihooaja lõppedes) kandidaadiks. "Pikk ja võimas mees sulgeb Kalevi kolmesekundiala ja valmistab teise korvi all vastastele palju ebameeldivusi. Tema tipphetkede ülevaade kutsub esile lugupidamise. Kui Kalevi treeneritel õnnestub Upshaw’ sisemisi deemoneid kinni hoida, võivad eestlased jõuda isegi play-off’i. Kuid see protsess on alles alanud," kirjutas Ühisliiga koduleht.

Tipphetked on võetud mõistagi eelmisel hooajal NBA D-liigast, mitte tänavuse sügise esimestest mängudest…