Eestisse tööle tulnud Donnat saadab iga päev hirm uue haigushoo ees. Ta põeb multiskleroosi, mille leevendamiseks kasutas ta oma kodumaal Lõuna-Aafrikas iga päev kanepit. Siin ei julge ta sellest arstile isegi rääkida – hirm tähelepanu tõmmata ja nõnda elamisluba kaotada on suur.

Seitsme kuu eest kolis Donna koos mehe ja lapsega Eestisse, sest abikaasa sai siia hea tööpakkumise. Austades siinseid seadusi jättis naine oma kanepivarud Lõuna-Aafrikasse.

Nüüd on ta mõistnud, et ilma kanepita on tema elukvaliteet halvem, sest selle abil suutis ta paremini ära hoida multi­skleroosi episoode.

"Kui varem oli mul kaks episoodi kolme aasta jooksul, siis nüüd on mul olnud kaks episoodi kuue kuu jooksul," on naine õnnetu. "See on üks neist haigustest, mis sind ei tapa, aga mis võib elu väga armetuks muuta."