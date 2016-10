Golden State Warriors on alustanud hooajaeelsete mängudega, kui teises kohtumises alistati Los Angeles Clipper 120:75.

Tänavu suvel Kevin Duranti näol täiendust saanud GSW on sel hooajal ilmselt NBA kõige kardetum meeskond. Seda, et võistkonnas on palju jõudu demonstreeriti teises kohtumises, kui vastasele mingit võimalust ei jäetud.

Võitjameeskonna edukaimana tõi Klay Thompson 30 punkti, tabades sealjuures kolmeseid 9/6. Kevin Durant lisas 21 silma, neljast teele saadetud kaugviskest tabas kolm. GSW kolmeste tabavus oli üleüldiselt oodatul kõrge, kui tabati 51,7 protsendiliselt 29/15.