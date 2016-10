Tänavusele riigieelarvele pani Vabaerakond aasta tagasi nimeks tiksumise eelarve. Olemegi nüüd aasta otsa tiksunud ja võime rõõmustada, et hing on sisse jäänud. Teisalt on valitsus aasta jagu kallist aega ära raisanud, julgemata otsustavamaid samme astuda. Mis vaatab meile vastu tuleva aasta eelarve eelnõust? Alustan positiivsest. Tulumaksuvaba miinimum tõuseb 10 eurot kuus, sotsiaalmaks langeb pool protsenti, õpetajate, kultuuritöötajate, siseturvalisuse töötajate, sotsiaalhoolekande töötajate palgakasv jääb erasektori palgakasvule alla. Aktsiisid tõusevad samas julmalt: diislikütuseaktsiis 10%, bensiiniaktsiis 10%, tubakaaktsiis 8%, alkoholiaktsiis 10%, maagaasi aktsiis 20%. Majutusteenuste käibemaks tõuseb 9-lt 14%-le. Eesti Maksumaksjate Liit on juhtinud meie tähelepanu sellele, et valitsuse plaan jätkata järskude aktsiisitõusudega ei ole jätkusuutlik. Kiired aktsiisitõusud on juba toonud kaasa piiri- ja salakaubanduse kasvu. Minnes Lätti alkoholi ostma, ostetakse kaasa ka sigarette ja tangitakse kütust ning ega leibki lõpuks ostmata jää. Valitsus on seni opositsiooni selleteemalised märkused pareerinud argumendiga: aga maksuraha ju laekub aktsiisidest hästi, isegi rohkem kui planeeritud. Ent majandusele antav negatiivne impulss võib pikemas perspektiivis minna kallimaks kui lühiajaline tulu.

Eelarve maht tõuseb märkimisväärselt. Et see võiks juhtuda taastunud majanduskasvu arvelt, seda ei julge valitsus seekord väga kuulutada. Meie majanduskasv on ammu kinni jäänud ja varsti oleme päris liliputid. Nüüd loodetakse võtta riigiettevõtetest tublisti dividende. Ometi sööb saamatus parvlaevühenduse korraldadamisel iga päev Tallinna Sadama varusid. Eesti Energia pole jõudnud veel varasemate ekslike otsuste mürgiseid vilju ära seedida. Eesti Raudtee pole ammu enam tuluallikas, vaid neelab riigi raha juba tänavusest lisaeelarvest.

Tervikuna näeb see eelarve eelnõu välja nagu puuslik, kes vaatab korraga kõigisse ilmakaartesse. Peaminister rääkis, mida kõike selles eelarves on. Oluline on aga ka tähele panna, mida selles ei ole. Ei ole lahendust tervishoiu puuduliku rahastamise probleemile – järelikult kavatsetakse haigekassa reserv lihtsalt pintslisse pista. Teadusarendustegevuse rahastamise kasvu peab luubiga vaatama. Kust peaks majanduskasv tulema, kui haridus ja teadus pole eelarve prioriteedid? Sisejulgeolek on kaitsekulutuste kõrval endiselt vaese sugulase rollis. Ometi on selge, et ammu on aeg rääkida prioriteedina julgeolekust tervikuna, mitte ainult hoobelda, et kaitseeelarve on tasemel.