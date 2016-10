„Klienditeenindaja tõstis väikese lapse rongist välja. Ütles, et koolist antud õpilaspilet on mingil tehnilisel moel vigane ja ühistranspordis ei tööta,“ räägib nördinud Evelin Samuel-Randvere. „Tõstis välja esimese klassi lapse, kees oma esimesi iseseisvaid samme kooliteel tegi!“

„Läksin siis ise jaama Balti Jaama ja võtsin kojusaamist minemist ootavad lapsed auto peale ja tõin koju ära. Aga, kui mul oleks näiteks kellast kellani töö kust pole võimalik vahepeal ära käia või koosolek kus ma ei saaks telefonile vastata, nagu suuremal osal vanematest, siis jääkski ju laps linna peale!“ räägib Evelin Samuel-Randvere sellest, kuidas tema laps rongist välja tõsteti.

See oli eile Eile kella poole kahe ajal, kui suundus Evelin Samuel-Randvere esimeses klassis käiv laps Balti jJaamast rongile läks, õpilaspilet käes.Koolist oli küll öeldud, et õpilaspilet ei pruugi veel rongis töötada, kuid tunnid käivad nüüd juba teist kuud ja viga peaks ju kõrvaldatud olema., et suunduda peale väsitavat koolipäeva koju, kuid seda pisikesel koolijütsil teha ei lastud. „Klienditeenindaja tõstis ta rongist välja, kuna kooli poolt antud õpilaspilet on mingil tehnilisel moel vigane ja ühistranspordis ei tööta,“ räägib juhtunust nördinud Evelin. „Kool ütles poolt küll, informeeriti, et need õpilaspileteid veel ehk ei toimi ja tuleks kasutada seda rohelist kaarti koos isikut tõendava dokumendiga. Aga ma ei mõista – kui on , mida meil sel korral küll polnud, kuid sellegi poolest mind see ei huvita. Kui on loodud mingi süsteem, siis peaks see ka töötama!“ pahandab Evelin. Ka Tallinna haridusamet kinnitab, et e-õpilaspileti lahenduse teinud ettevõte Valnes oli neile teatanud, et septembri alguses mõni kaart tõrkus, kuid nüüd on kõik korras. „Tegime Valnesele järelepärimise, kas tegemist oli üksikjuhtumiga või pole ikka vigadest jagu saadud ning saame vastuse tänase päeva jooksul. Kahetsusväärne, kui niisugune asi juhtus ja lapsevanema mure on igati mõistetav.“jätkab ta pahandamist.