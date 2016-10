Hiljuti kurtis Heimar Lenk, et meie Savisaar on mutta tambitud. Minu arvates ei ole ta siiski veel mutta vajunud, kuid sohu on ta eksinud küll. Ja siin ei ole süüdi keegi teine-kolmas, vaid ikka suur poliitik ise. Ta on õigelt teelt ohtlikult eksinud ja jätkab kangekaelselt oma eksirännakuid. Ka tema ustavad kaasteelised ei ole oma iidolit osanud-suutnud mõjutada.

Jah, Savisaarel on suuri teeneid Keskerakonna ja Eesti riigi ees, kuid see kõik oli möödunud sajandil. Savisaar säras prillikivina siis, kui sündis Eesti IME, seisime käsikäes Balti ketis, kui kaitsesime Toompead. Nüüd on sellesse kalliskivisse tekkinud suured mõrad ja kivi on aastaid juba tuhmunud.

Lenk hoiatas eestimaalasi, et kui ei ole Savisaart, ei ole ka Keskerakonda. See ei ole küll tõsiseltvõetav jutt. Me teame, et erakonnal on üle kümne tuhande liikme ja lähiajalugu on ilmekalt näidanud, et nende hulgas on palju noori eredaid isiksusi ja võimekaid juhte.

Savisaare sõnul ei teadvat tema erakonna garantiikirjadest midagi, need olevat otsustatud ilma temata. Kõik aga teavad, et Keskerakonnas ei liigu rohuliblegi ilma Savisaare loata.

Mailis Repsil on tuline õigus: on ülim aeg valida Keskerakonnale uus juht ja vanausulised võivad käia oma ikooni juures palverännakul!