Nüüd on meil siis oodata Kadriorus võimu üleandmise pidustusi, justkui oleks meil tegu monarhiaga, kus mitu päeva kestvad toretsevad üritused käivad asja juurde. Praegu jääb aga mulje, et mida rohkem kritiseeritakse nõukogulikku ühe kandidaadi ametisse nimetamist, seda suurem on asjaosalistel vajadus matta need kahtlused võimu üleandmise ürituste laviini alla. Muide, samal ajal, kui oli kindel Kersti Kaljulaidi nimetamine riigipeaks, tuli prokuratuurist otsus lõpetada Raimond Kaljulaidi suhtes kriminaalmenetlus. Tegemist oli küll juhusliku kokkusattumisega, aga teadagi on presidendil hea alustada ametis ilma pereliikmete üle peetavate kohtuprotsessideta.

Tegelikult on meil Ilvesest samasugune tüdimus nagu oli Ansipistki. Sestap ootaks tema vaikset lahkumist, mitte telepöördumist veel viimasel võimupäeval. Mida olekski tal öelda meile sellist, mida ta kümne ametiaasta jooksul pole suutnud öelda? Juba Ilvese viimne õhtusöömaaeg valitsuse ministritega näis kohatuna, eriti kui nii võõrustaja kui ka külaliste reiting pole üleliia kõrge. Mis sest, et õhtusöök oli kindlasti protokollikohane. Protokoll aga pole kivisse raiutud ja on vähemalt presidendi puhul tahtmise korral ümber kujundatav. Ajal, kui pigem oodatakse ka vabariigi aastapäeva pingviinide paraadi kui mitte ärajätmist, siis vähemalt reformimist, algab uue presidendi ametiaeg Kumus aga hoopis piduliku vastuvõtuga.