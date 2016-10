Mis tunded tekivad, kui lugeda, et haigekassas saab raha otsa ja pensionit meie põlvkond ei saa, kõrvuti lugudega sellest, et riigikogulased käivad kuluhüvitiste eest vahuveini ja Vana Tallinnat joomas? Ikkagi tööalased kulud ju? Meil on isegi kuluhüvitise-kuulsuseid, kelle ainus silmapaistev tegu riigikogus ongi olnud see, et ta on esitanud mõne kurikuulsa kulutšeki, mida ülejäänud Eesti siis kommentaariumites ennastunustavalt lahkab. Numbreid tunneme ju kõik, ja eriti lähevad tšekid korda siis, kui need ületavad meie igapäevase toimetulekupiiri.

Ma ei hakka arutlema kuluhüvitiste kaotamise teemal. Fakt on see, et praegu kehtib just selline süsteem. Riigikogulase palk, kuluhüvitiste eesmärk ja suurus on teemad, mille kohta on vast igal eestlasel oma arvamus. Enamasti laitev, aga paraku on jäänud mulje, et mitte keegi ei saagi selle muutmiseks midagi teha.

Kas valija ootab Vana Tallinnat?