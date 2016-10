Eelkõige tuleks suurt rõhku panna tasakaalustatud toitumisele, sest ühekülgne söömine võib viia mineraalide ja vitamiinide defitsiidile. Seda enam, et tänapäeval ei saa olla kindel ka selles, kui palju ja mis koguses vitamiine meie toit tegelikult sisaldab. Ent millised vitamiinid ja mineraalained on eakate jaoks eriti olulised?

Eakatel inimestel on toitumise juures kõige tähtsam toetada ja parandada ainevahetust ning aeglustada vananemisega seotud protsesse. Selleks, et säilitada head tervist, tuleb aastate lisandudes teha muudatusi ka oma menüüs, ütleb Apotheka proviisor Merilin Nurk.

Isegi kui menüü sisaldab piisavalt B-vitamiini, võib sellest siiski puudu jääda. Kuna eakama inimese organism ei omasta toidust B-vitamiine enam nii hästi kui noor organism, võib juhtuda, et inimene hakkab end tundma väsinult, ärritunult, vaevleb uneprobleemide, isutuse ja seedeprobleemide käes. Lisaks toidulisanditele on parimad allikad selle ammutamiseks liha ja kala, seemned, pähklid ja teraviljatooted. B-rühma vitamiinidest on üks tähtsamaid eakate jaoks kindlasti B12 vitamiin, mis on vajalik närvisüsteemile javereloomele. B12 vitamiini puuduse sümptomiteks on muuhulgas väsimus, jõuetus, õhupuudustunne, võib esineda koordinatsioonihäireid. Seda vitamiini leidub vaid loomse päritoluga toiduainetes, parimad allikad on loomamaks ja meresaadused. Kui neid kuigi tihti ei tarbi, on mõistlik teha otsus vitamiinipurgi kasuks.

Sagedane on ka foolhappe ehk vitamiin B9 puudus, mille defitsiit tekib näiteks alatoitluse ja alkoholismi korral. Foolhape stimuleerib serotoniini tootmist ja leevendab väsimuse, apaatia ja dementsuse sümptomeid. Inimene saab foolhapet põhiliselt taimsest toidust, vähem ka loomsest, samuti produtseerib seda seedekulgla mikrofloora. Hästi sobiks eakamateleCentrum Silver vitamiinide ja mineraalainete komplekspreparaat, mis sisaldab B-grupi vitamiine (B1, B2, B6 ja B12) normaalse ainevahetuse toetamiseks ja energia saamiseks. Lisaks sisaldab see ka C-vitamiini, seleeni ja tsinki, mis osalevad immuunsüsteemi normaalse talitluse tagamises ning kaltsiumi, D-ja K-vitamiine, mis aitavad säilitada luustiku normaalset seisundit.

Kaltsium

Ebapiisav kaltsiumi tarbimine on üks peamisi luumassikao ja osteoporoosi põhjustajaid. See omakorda võib seostuda kukkumisest tingitud murdude tekkega. Eriti suur oht varitseb menopausi läbinud naisi, kuna alanenud östrogeenitase halvendab kaltsiumi imendumist ning põhjustab igal aastal umbes kolmeprotsendilist luumassikadu. Luukadu on kõige kiirem 5–7 esimese menopausile järgneva aasta jooksul, seejärel see protsess pidurdub.

Parimateks kaltsiumiallikateks on piim ja piimatooted. Oluliselt sisaldavad kaltsiumi ka erinevad lehtaedviljad – spinat, brokoli, kapsas. Vähemal määral on kaltsiumi luid sisaldavates kalatoitudes (sardiinid, heeringas, kilu) ja pähklites, mandlites. Kaltsiumi imendumist soodustavad D- ja C-vitamiin, magneesium, fosfor, mangaan, küllastamata rasvhapped.

Lisakaltsiumit saab võtta nii närimistablettide kujul kui ka vees lahustuvate tablettide näol. Eakamatele sobivad hästi ka kaltsiumi preparaadid, mida on rikastatud D-vitamiini, magneesiumi ja tsingiga.

D-vitamiin

Kaltsiumi imendumiseks peensoolest on vajalik D-vitamiin ning kuigi selle vitamiini peamine allikas inimestele on päikesevalgus, tuleb arvestada, et vananemine vähendab üsna tublisti naha võimet seda vitamiini sünteesida. Just sellepärast on D-vitamiini soovituslikud kogused üle 50-aastastele inimestele mõnevõrra suuremad kui noorematel.

Päikesevitamiini puudus võib viia tõsisemate diagnoosideni. Esmalt hakkab streikima immuunsüsteem ja siis on igasugu tõved kerged tulema. Kõige paremini annab D-vitamiini puudusest märku pidev väsimustunne. D-vitamiin on väga oluline tegur, et hoida tervena ka luustikku.

Toidulaual on parimateks D-vitamiini allikateks rasvane kala, munad, või ja maks.

Koensüüm Q10

Eakamad võiksid paar korda aastas läbi teha ka koensüüm Q10 kuuri, sest alates 25. eluaastast hakkab selle aine osakaal organismis vähenema. Koensüüm Q10 on organismis esinev rasvlahustuv vitamiinisarnane aine, mida on soovitav kasutada kõrgenenud energiavajaduse korral ja suurenenud vaimse või füüsilise koormuse ajal.