Londonis suri 66 aasta vanuselt laulukirjutaja Rod Temperton, kelle tuntuimad palad on Michael Jacksoni poolt kuulsaks lauldud "Thriller" ja "Rock With You".

Lisaks eelpoolnimetatud hittidele on Tempertoni sulest valminud ka sellised lood nagu "Off The Wall", "Give Me The Night", "Sweet Freedom", "Always & Forever" ja "Boogie Nights", vahendab BBC. Tempertoni muusikutee sai alguse ansamblist Heatwave.

Warner/Chappelli esindaja sõnul võitles helilooja enne surma lühikest aega agressiivse vähiga, vahendab BBC.