Kui Eesti jalgpallisõbrad peavad veel oma lemmikute esitust päevakese ootama, siis kolmes MM-valikgrupis pannakse pall mängu juba täna õhtul. Hittmatš toimub kahtlemata Torinos, kus Itaalia võõrustab Hispaaniat.

Vastasseisule lisab vürtsi tõik, et meeskonnad kohtusid ka suvise EMi kaheksandikfinaalis, kust väljus veenva 2:0 võiduga Itaalia. Hispaania poolkaitsja Sergio Busquets ei salanud mängueelsel pressikonverentsil, et Pürenee poolsaare pojad ihkavad juunikuise kaotuse eest revanši.

„Tegime EMil mõned vead, ent nüüd on kättemaksuaeg,“ lausus Busquets. „See pole otsustav mäng, kuid on väga oluline võidelda grupivõidu nimel. Fakt on see, et homme (täna – toim.) kohtuvad meie grupi kaks tugevaimat tiimi.“