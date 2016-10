Lihtsalt öeldes on tegemist klassikalise füsioterapeudiga, kes aitab jalgpallureid nende tervisemuredega. Zlatani jaoks on ta lisaks sellele aga ka väga hea sõber ning tugi, kes legendaarset ründajat igal sammul aitab.

Rootsi jalgpallilegendil Ibrahimovicil on selliseks tugiisikuks mees nimega Dario Fort. Kes ta selline on?

3. oktoobril 35-aastaseks saanud Zlatan Ibrahimovic on siiani suurepärases vormis ning maailma üks parimaid jalgpallureid. Pea iga eduloo puhul on lisaks kangelasele suur roll ka mõnel isikul, kellest üldsus pole kuulnudki, kuid ilma kelleta võinuks resultaat hoopis teine olla.

Forti kohustused algavad sellest, et ta aitab mängijat treeningutel, lõpetades halbadest harjumustest võõrutamisega. Numbrid räägivad enda eest - nii kaua, kui itaallane on Ibrahimovici aidanud, on mehe pikim vigastus kestnud vaid 45 päeva. Võrdlemisi muljetavaldav näitaja pea kuue aasta kohta.

Dario Fort aitab Zlatanit igakülgselt (PSG)

Vahest et tähtsaim selle loo juures on tõik, et sellist mehest nagu Fort, oli Ibrahimovic unistanud. Heast sõbrast, kes teda läbi ja lõhki tunneks ning oskaks õigesti suunata ja juhendada. Zlatani nõudliku iseloomu juures on itaallasest abiline suutnud isegi rutiinsed ja pealtnäha igavad treeningud muuta rootslase jaoks põnevaks.

Fort abistab ka teisi Manchester Unitedi mängijaid, kuid selliseid suhteid nagu Ibrahimovicigi, tal teistega pole. Ta jääb tahaplaanile, kui ei ole meeskonna arstide osa, kes istub Unitedi mängudel koos vahetusmeeste ja Jose Mourinhoga.