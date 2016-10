Reiu Tüür on 42-aastane kunstnik ja elab juba seitsmendat aastat Leedus. Ta on suur karaokefänn ning sattuski Leedu talendisaatesse X-Factor just seetõttu. Tüüri sõnul läks ta saatesse esiteks sellepärast, kuna karaokelaulmine on sarnase formaadiga nagu saadegi ning teiseks, kuna saate mänedžer leidis ta karaoket lauldes ja ütles, et ta peaks saatesse minema.

Tüüri sõnul tunti teda pärast saadet ka Vilniuse tänavatel ära. Kuid selline kuulsus kestab tema sõnul vähe aega, kuna sarnaseid saateid, kus leidub säravaid esinejaid, on teisigi. "Aga tegelikult mul sellist kuulsust väga vaja ei olegi, ma olen teisigi asju elus teinud, näiteks kunsti ja usun, et kellel vaja, see tunneb mind ka ära," rääkis ta.

Igal kolmapäeval karaokes

Laulmist ei kavatse Tüür jätta. Nimelt, käib ta igal kolmapäeval karaokebaaris. "See on nagu väike spordiharrastus, juba pool aastat käin, tean kõiki kes seal laulavad ja mida nad laulavad," ütles ta.

Karaokebaaris laulab Tüür enamasti leedu keeles, kuid vahel ka eesti keeles, kui ta oli kaks kuud Soomes, siis sealsetes karaokebaarides laulis ta soome keeles. Tüüri jaoks on karaoke pingete maandamise vahendiks. "Eneseväljendamine laulu läbi võtab pinged maha, kui tuleb sügiskaamos peale, lähen kolmapäeval, laulan väikse karaoke endast välja ja järgmisel hommikul on naeratus näol," selgitas ta. Tüüri jaoks on karaoke harrastus, mis hoiab tema sisemise rõõmu käimas.

Eestisse tagasi ei igatse

Leedust leidis Tüür omale armastuse. Tüüri sõnul käis asi nii: nägi, siis aasta otsa mõtles ning siis Leetu kallima juurde ta läkski. "Eks ta nii käib, et kui loodusjõud möllavad, siis valikut ei ole. Jõge tagurpidi voolama panna ei saa, kui kuskile suunas ikka veab, tuleb sinnapoole minna," naeris Tüür. Leedu juures meeldib talle ka see, et seal on soojem, kui Eestis. "Talvel saab suudelda õues nii, et külm ei võta huuli ära," ütles ta.

Eestisse tagasi Tüür ei igatse. "Siin on olemas must leib, verivorst ja kohukesed, ühesõnaga kõik, mille pärast eestlased Eestit taga igatsevad," rääkis ta. Ka kultuuri peab ta Eesti omaga sarnaseks, leidub küll teistsuguseid traditsioone, kuid see teeb Tüüri sõnul igapäeva natuke huvitavamaks.