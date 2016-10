Need 10 teelõiku on sellised, kus sa ilmselt ise autoroolis olla ei tahaks. Kui sa just pole adrenaliinisõltlane. Ülevaade on ilmunud TheRichest'i YouTube'i kanalil.

Üks kümnest ohtlikumast maanteest ja meile üks lähemaid on 4,3 km pikkune teelõik, mis ühendab Prantsusmaa maismaad Noirmoutier' saarega. Teatud ajal jätab see tee igati ontliku ja ohutu mulje, kuid see on petlik.

Nimelt kaob tee tõusu ajal üleni vee alla – ja seda juhtub kaks korda päevas. Kui oled valinud tee läbimiseks vale aja, siis on üsna võimalik, et su auto lõpetab koos sinuga Atlandi ookeani põhjas.

Ja isegi kui valid loodete suhtes õige aja, siis on selle lõigu läbimine ikkagi väljakutse, sest tee on ju pidevalt märg ja adrust libe kui jää.

Millised ja miks on teised maailma kõige ohtlikumad teelõigud, vaata allolevast videost.