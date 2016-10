Keskerakonna juhatuse liige Mailis Reps avaldas arvamust, et Keskerakond võib Eesti välispoliitiliste seisukohtade eiramisega silma paistnud Yana Toomist loobuda. Eurosaadik Toom kinnitas vastulauses Repsile, et toetab ühtset Keskerakonda ning selles parteis üleliigseid inimesi pole.

"Erinevalt Mailis Repsist olen ma seda meelt, et Keskerakonnas ei ole üleliigseid inimesi ning kui mõni juhuslikult on, siis selleks inimeseks kindlasti pole saadik, kes sai meie erakonna toetajatelt kaaluka mandaadi. Repsi avaldus kinnitab taaskord, et Keskerakonna eesotsas peab olema liider, kes suudab tasakaalustada erakonna poliitikat, ega allu kiusatusele üles puua ja maha lasta neid, kelle seisukohad küll ei riku erakonnasiseseid kokkuleppeid, kuid ei meeldi mõnele juhtivale positsioonile kippuvale tegelasele.Täna on selliseks liidriks Edgar Savisaar, kellele on kogu tema poliitilise karjääri vältel olnud selgroogu, et mitte painduda poliitilisele peavoolule ning julgelt öelda välja oma seisukohad," ütles Toom.

"Teatud mõttes oleme me Mailisega mõlemad Savisaare õpilased, kuid mul on tunne, et me käisime erinevates tundides. Ähvardamist, lukkude vahetamist ega näidispoomisi pole Edgar mulle õpetanud.Keskerakonna jõud on läbi aastate olnud see, et me suudame leida ühisosa ka kõige keerulisemas olukorras ning just tänu sellele kõnetame Eesti inimesi võrdselt, sõltumata nende emakeelest. Ja just sellist Keskerakonda ma tahan näha ka tulevikus. Ning selles erakonnas ei võtta keegi sõna erakonna nimel selleks, et saada lahti oponendist, kes põhimõtteliselt ei vaheta poolt erakonnasiseses võimuvõitluses.Mina toetan ühtset ja tugevat Keskerakonda. Mina toetan Edgar Savisaart. Keskerakond ei ole lõhestamiseks."