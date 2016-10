Frances Bean Cobaini eksabikaasa sõbrad väidavad, et neiu on haiglaslik kolakoguja, kelle kodu on maast laeni kaubakaste ja kola täis.

Nirvana liidri Kurt Cobaini 24aastane tütar läks Isaiah Silvast lahku märtsis vähem kui kaks aastat kestnud abielu järel. Nüüd andis kohus Silvale korralduse nende ühisest kodust lahkuda – kuid sõprade sõnul oli too sealt juba ammu oma isakoju pagenud, kuna Francese kogumiskire tõttu polevat majas võimalik elada.

“Frances saadab päevi õhtusse internetist sisseoste tehes,” kinnitab New York Posti allikas. “Peaaegu iga tuba on pungil kaste kraamiga, mis Frances on netipoodidest ostnud ja mida ta pole viitsinud lahtigi teha – seal on kingi, riideid, kunstitarbeid, muusikariistu ja isegi mitu suurt telerit.”