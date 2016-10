Kui sa oled ketšupisõber, siis pole kahtlust, et sa oled vahepeal näinud tõsiselt vaeva, et seda pudelist – eriti just klaaspudelist – kätte saada, märgib Lifehacker. Ja kui sa oled mõelnud, et miks see kangekaelne ollus sind kiusab, siis siin on vastus: ketšup on mitte-Newtoni vedelik.

Cook's Science on koostanud väga põhjaliku ketšupifüüsika ülevaate, mida saad uurida SIIT.

Aga kui seda teadust veidi lühemalt kokku võtta, siis on asi eeskätt selles, et ketšup ei käitu nii nagu "normaalsed" vedelikud. Enamikul vedelikel, nagu näiteks vesi või oliiviõli, on püsiv viskoossus – tegu on omadusega, mis kirjeldab vedeliku vastupanu voolamisele. Selliseid vedelikke nimetatakse "Newtoni vedelikeks" ja nad tulevad igati kenasti pudelist välja.

Mitte-Newtoni vedelike viskoossus on teistsugune ja sõltub sageli välistest mõjutajatest. Nende voolamisvõime on sõltuv nihkepingest. Mõned on nihkepinge all paksenevad vedelikud: mõjutamisega lähevad need paksemaks. Teised, nagu ketšup, on aga struktuurviskoossed vedelikud: mõjutades muutuvad need vedelamaks.

Sel põhjusel on vaja väliseid jõudusid, näiteks nuga või korralikku koputamist, et see liikuma saada. Murevabaks ketšupitarvitamiseks oleks ilmselt mõistlik klaaspudeleid vältida ja jääda plastikust pudelite juurde, kust saab ketšupit välja pigistada.