Tallinna südalinna rajatavas Maakri Kvartalis hakkab projekti valmimise järel tööle üle 1300 inimese.

Maakri Kvartali projekti juhi Jaan Erelti sõnul selgub täpne töökohtade arv peale viimase üürilepingu sõlmimist. „Kogu projekti mahuks on 22 000 m² üüripinda, millele esialgsete kavade järgi luuakse keskkond 1300 töökoha tekkeks. Pakume üürnikele soovi korral neile sobivat rätsepatööna valmivat siselahendust, mistõttu lõplik töökohtade arv võib veel muutuda,“ sõnas Erelt. Tema kinnitusel on kvartali ehitus igati graafikus. Maakri Kvartal valmib 2018. aastal.

Maakri Kvartal on ettevõtja Olav Miili poolt arendatav kinnisvaraprojekt, mille krooniks on Tallinna selle kümnendi ainus 30-korruseline kõrghoone. Praeguseks on kõrghoonel valatud 12 korrust raudbetoonkarkassi.

Kvartalis on seitse hoonet brutopinnaga kokku 36 000 ruutmeetrit, sealhulgas 22 000 m² üüritavat pinda. Maakri Kvartali fookus on suunatud ainult äripindadele, eluruume kvartalisse ei ehitata. Kvartali ankurüürnikeks on OP Pank, Seesam Insurance AS ja EfTEN Capital AS. Kompleksile ehitatakse otseühendus Rävala puiestee aluse Europarkiga.

Maakri Kvartali juhtiv arhitekt on Rasmus Tamme ARS Projektist ning objekti peatöövõtja on AS Merko Ehitus Eesti. Projekti finantseerib OP Pank ja arendust nõustab EfTEN Capital AS.