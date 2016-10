29. septembril avati uuenenud Kehra raudteejaama ala koos teede ja tänavatega. Raudteepeatuse ala renoveerimisega saab alguse Kehra linnaruumi mahukas uuendamine ja muutumine senisest tööstuslinnast looduskaunis jõekäärus olevaks keskkonnasõbralikuks väikelinnaks.

Raudteejaama piirkonna valmimisele järgnevad veel sel sügisel üle 2,2 kilomeetri pikkune kergliiklustee Kehra ühendamiseks Kaunissare puhkealaga, uue linnastaadioni rajamine ja lasteaedade renoveerimine ning järgmisel aastal Kehra jaamahoonesse teeninduskeskuse ja Vabadussõja murdelahingute muuseumi rajamine.

Anija vald seadis raudteepeatuse ühendusteede projekti alustamisel eesmärgiks pakkuda inimestele Kehra linnaruumis erinevaid liikumisviise, tagada Kehra raudteepeatuse parem ühendamine teiste transpordiliikidega ning suunata vallarahvast ja külastajaid keskkonnasõbralikku transporti kasutama. Selleks ehitati ja rekonstrueeriti üle 2 kilomeetri kõnniteid, korda tehti 915 meetrit Põhja tänava sõiduteed ja 500 meetrit Kose mnt sõiduteed. Ehitati kaks autoparklat kokku 64 kohaga ja kolm kokku 42 kohaga kaasaegset jalgrattaparklat sealhulgas 8 Bikeep’i nutika parkimiskohaga, kus saab jalgratta parkida mobiiltelefoni abil kõrgtehnoloogilisest terasest turvalisse parkimishoidjasse, mida kasutades pole vaja isiklikku rattalukku. Kogu ala on kaetud uue tänavavalgustusega, kokku paigaldati 81 tänavavalgustusposti.

Elroni Kommunikatsiooni- ja turundusjuht Mai Vahtrik tunneb heameelt, et võimalused tervislikuks ja keskkonnateadlikuks reisimiseks on nüüd Kehras olemas. „Elroni jaoks on väga oluline, et reisijatel oleks lihtne rongipeatuseni jõuda ning vajadusel mugav sinna ka oma liikumisvahend jätta. Meie reisijad kasutavad liikumiseks ratas+rong kombinatsiooni meelsasti, kui saavad jätta oma kaherattalise kaasaegsesse, valgustatud ja turvalisse rattaparklasse.“

Anija vallavanema Arvi Karotami sõnul on lisaks suurenenud turvalisusele, mugavusele ja keskkonnateadlikkusele oluline, et Kehra kui Anija valla keskuse areng on jõudnud 21-sse sajandisse: „Kui Kehra külastajad ja kohalikud ütlevad, et ei tunne tänast Kehrat enam äragi, on see tunnustus meie ühistele jõupingutustele. Kehra arengul tasub silm peal hoida, sest endisest tööstuslinnast on saamas looduskaunis ja atraktiivne elukeskkond - seda vaid 19 minutilise rongisõidu kaugusel Tallinnast.“

Anija vallavalitsus sai Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastuse meetmest „Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega” summas 784 509 eurot. Sellega toetati projekti „Kehra raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega". Anija vald lisas omaosalusena 188 491 eurot.