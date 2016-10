Paar viimast aastat on ülikoolilinnade üüriturg olnud vaiksem kui eelnevatel aastatel, kuid sellel hooajal jällegi oluliselt aktiivsem.

„Üle kahe aasta on Tartu kõrgkoolidesse astuvate tudengite arv suurenenud. Esimesed üürihuvilised aktiveerusid tavapäraselt juuli alguses ja nendel oli võimalik kasutada suvele iseloomulikku suurt korterite valikut,“ rääkis Arco Vara Tartu piirkonna juht Tarvo Tamme.



Tamme sõnul tõi augustilõpu kõrghooaeg Tartus kaasa üüriliste buumi ja nii mõnigi jäi soovitud pinnast ilma, nii et aktiivseid üürkorteri otsijaid on jätkunud ka septembrisse. Tavalisalt on sügiskuu alguses turul vaikus, kuid sellel aastal on turg siiani aktiivne – üürikortereid uudistatakse ja sõlmitakse lepinguid.



„Tallinnas torkavad üliõpilased üüriturul silma tavapäraselt igal aastal juuli lõpust septembri keskpaigani. Kesklinna otsivad üürikortereid peamiselt välistudengid ja Mustamäele TTÜ ümbrusse ning teistesse magalarajoonidesse üle Eesti saabunud õppurid,“ kommenteeris Arco Vara vanemmaakler Tiina Steinberg.

Enamasti soovitakse üürida 1-toalisi sisustatud kortereid või siis 3- ja enama magamistoaga kortereid mitme peale, et kulusid koos jagada. Kõige kiiremini leiavad üürilised korterid, kus on olemas elementaarne sisustus nagu köögimööbel ja -tehnika, elutoa- ja magamistoamööbel. Tühja korterit on väga raske üürile anda.



Kuna kõrgkoolide õppehooned on reeglina üle linna laiali, siis leiab mõistliku hinna ja kvaliteediga üürikorter olemata piirkonnast omale kiiresti üürniku. Tavapärane üürikorteri hind on Tartus kuni 400 eurot kuus, Tallinnas olenevalt piirkonnast 200 kuni 600 eurot kuus. Üle selle hinnataseme üürihuviliste ostujõud väheneb märgatavalt.

Välistudengite osakaal kasvab



„Aasta-aastalt lisandub Tartu üüriturule ka välistudengeid. Arco Vara vahenduses on 24 korteriga üürimaja Gildi House Tartu vanalinnas, kus paiknevad kõrgema hinnataseme ja kvaliteediga korterid. Nende üüripindade asukatest on 95% välismaalastest tudengid ja õppejõud,“ rääkis Tamme.



„Tallinnas võis täheldada tendentsi, kus meie poole pöördub rohkelt välistudengeid, kes tulevad siia õppima üheks semestriks, perioodil septembrist jaanuari-veebruarini. Nii lühikeseks ajaks ei soovi aga üürileandjad lepingut sõlmida, kuna aasta alguses, kui korter vabaneb, on kinnisvaraturg vaiksem ja uute üürnike leidmine võib pikale venida,“ ütles Steinberg.



Välistudengitele pakuvad enam huvi kesklinna uutes hoonetes üürikorterid. Eelistavad on möbleeritud, hea asukohaga stuudiokortereid. Need lähevad tavaliselt kõige pealt kaubaks, siis vaadatakse suuremaid pindu.



Välistudengite jaoks on oluline, et korteris oleks kõik eluks vajalik olemas – nõud, voodipesu, kodumasinad.