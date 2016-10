Autoralli MM-sarja hooaeg on jõudnud lõpusirgele: 14st kavas olnud etapist* on sõidetud 10 ning tasapisi teatavad tiimid ka uute lepingute sõlmimistest. Teist täispikka hooaega järjest WRC-sarjas kihutaval Eesti piloodil Ott Tänakul veel uueks aastaks lepingut taskus pole.

Tõenäoliselt siirdub eestlane järgmisel aastal taas M-Sporti, kelle alluvuses ta sisuliselt tänavugi kihutab. Auto, Ford Fiesta RS, on sama, lihtsalt masinat ehivad Dmacki kirjad ning rehvidki tulevad samalt ettevõttelt (M-Sporti põhitiim kasutab Michelini omi).

Too rehvieksperiment - Dmack on kogu aasta vältel tegelenud tootearendusega - on Tänaku nii mõnelgi rallil (nt viimati Korsikal) hätta jätnud, sestap tuleb tema tänavusi tulemusi võtta pisikese koefitsiendiga. Korralikud kruusarehvid sai Tänaku Ford endale Portugalis, asfaldiga on siiani probleemid.

Ent sellegipoolest on huvitav vaadata, kuidas eestlasel võrreldes mulluse hooajaga läinud on. Graafikult nähtub, et neljal etapil on ta tänavu teinud parema tulemuse, korra sama ning viiel puhul mullusest kehvema. Ent näiteks katkestamisega lõppenud Soome rallil oli ta veel viimasel päeval lähedal poodiumikohale.



* - septembri alguses toimuma pidanud Hiina ralli jäeti ära. Seega lõppkokkuvõttes toimub tänavu samuti 13 rallit.