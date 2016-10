Keskerakonna juhatuse liige Mailis Reps on seisukohal, et partei on valmis ühel hetkel Eesti välispoliitilisi seisukohti eirava soleerimisega silma paistnud keskerakondlasest europarlamendi saadikust Yana Toomist loobuma.

"Kui Yana Toom pole valmis tooni maha võtma ja ei ole nõus meiega minema jõuliselt ühes suunas, siis ma kardan, et meie ei hakka tema järgi kohanduma," vahendab ERRi uudisteportaal Repsi sõnu Kanal 2 saatele "Radar".

Samas on Reps seisukohal, et pole mitte mingisugust võimalust, et erakond hakkab kohanduma ühe inimese järgi ning ühel hetkel on partei valmis Yana Toomist loobuma.

(Teet Malsroos)

Yana Toom ütles "Radarile", et tema ei kavatse mingitele keeldudele alluma hakata. "Ma ei ole kunagi keeldudele allunud ja ei hakka seda tegema ka nüüd," kinnitas ta.