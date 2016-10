Spaa päevapakettide peamine erinevus ülejäänutest on see, et spaasse ollakse terve öö asemel kõigest kolmeks-neljaks tunniks. „Päevapakettide juures on mugav, et tulekut ei pea pikalt ette planeerima. Väga hea on see tööinimestele, kes tahavad tulla päeva lõpus või siis keset tööd natuke lõõgastuma,“ lisab Allas

Spaa päevapaketid on Ülle Allase kinnitusel koostatud täpselt nii, et kliendi heaolu oleks tagatud. "Alustatakse näiteks ürdivanniga, peale seda hetk puhkamiseks, pakutakse tassike teed ning alles siis kutsutakse järgmisele protseduurile. See annab väga palju lisaenergiat ja meelerahu, mida jagub ka järgmisteks päevadeks,“ kinnitab Ülle Allas.

"Kuna tänapäeval on inimestel väga kiire elurütm, siis spaas pakutavad päevapaketid on parim viis aja maha võtmiseks," julgustab Dorpat Spa massöör-hooldustejuht Ülle Allas kõiki spaade päevapakette nautima.

Kreutzwaldi Hotel Tallinna Zen SPA juhataja Kadi Saadlo paneb aga siiski südamele, et enne päevaspaasse tulekut peaks arvestama, et töömaailmast tuleks end selleks ajaks välja lülituda. „Kindlasti tasuks ennast ette valmistada eelseisvaks elamuseks juba natuke varem ja valida selleks aeg, millal ei pea tegelema tööasjadega. Telefoni hoolitsuste ajal kastutada ei ole võimalik ja see polegi soovitatav, sest spaasse ootame me siiski inimesi lõõgastuma,“ räägib Saadlo.

Kuigi võib tekkida küsimus, kas keset tööpäeva mõne tunni jooksul üldse saab end täielikult välja lülitada ja lõõgastuda, kinnitavad Kadi Saadlo ja Ülle Allas, et saab küll.

„See on kuni neli tundi vaid iseendale. Miski ei tiksu kuskil. Inimene saab siin lisaenergiat järgmisteks päevadeks. Ta tunneb ennast hästi ja hoitud siin, nüüd ja kohe,“ sõnab Allas. Ta toob välja, et näiteks šokolaadimassaaž aitab toota õnnehormooni ning unustada kõik pinged ja mured.

Allas nendib, et enda jaoks sobiva päevapaketi valiku peab inimene ise tegema. „Meie saame aidata valikut teha, kuid ise tuleks selgeks mõelda, mis antud hetkel kõige enam sobiks – on see massaaž, kehahoolitsus või luksuslik piimavahuvann,“ sõnab ta.

Küll aga soovitab Saadlo valikul lähtuda sellest, et järjest ei satuks kaht keha- või nahahoolitsust. „See on naha koormamine ja kindlasti ei ole sealt ka oodata paremat tulemust kui ühe hoolitsuse puhul. Arvesse tuleks võtta ka oma tervislikku seisundit, naha olukorda ja vanust,“ sõnab ta.

Samuti on oluline anda massöörile teada, kui on mõni allergia, krooniline haigus või tervislik seisund – näiteks rasedus. „Paljud hoolitsused on rasedatele mittesoovituslikud. Näiteks beebiootel naistele soovitame me massaažide asemel näohoolitsusi või näiteks maniküüri ja pediküüri,“ lisab ta.

Päevaspaasse võib minna ka lapsega

Spaad pakuvad päevapakette nii peoõhtuteks, romantilisteks vahepaladeks, sõbrannaga aja veetmiseks kui ka üksinda nautimiseks.

„Päevapaketti kasutavad tihti sõbrannad, kes elavad erinevates Eesti linnades ja kohtuvad spaas, kus saavad mõnuleda ja koos aega veeta,“ toob Ülle Allas välja levinud olukorra.