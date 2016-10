1. Mis laul see on?

Oled lapsega avalikus kohas – näiteks kohvikus või arsti ooteruumis – ja seal läheb kauem aega, kui oskasid arvata. Mudilane muutub rahutuks. Ja ärritunuks. Väga ärritunuks. Ta vingub ja on nutu äärel ning ümbritsevad inimesed vaatavad sind noomivate pilkudega, kirjeldab Art of Manliness . Sul pole kaasas mänguasju ega raamatut ja tekib hirmus kiusatus libistada nendesse pontsakatesse pihkudesse oma nutitelefon. Aga see ei ole mõistlik lahendus. Proovi pigem mõnd järgnevat 9 mängust oma lapse meele lahutamiseks.

See on hea mäng just söögikohas mängimiseks. Võta mõned esemed – näiteks kahvel, lusikas ja suhkrupakk – ja lase lapsel neid hoolikalt vaadata. Nüüd kata esemed salvrätikuga ja libista selle alt üks ese nii ära, et laps seda ei näe, Nüüd tõsta salvrätt üles ja küsi, mis on puudu.

3. Kes ma olen?

Vali üks loom ja lase lapsel küsida küsimusi, et seda ära arvata. Näiteks: kas sa möirgad? Kas sa oled karvane? Kas sa elad soojal maal?

4. Puuduta midagi, mis on ...

Lase lapsel puudutada kindlat värvi asju. Kas sa saad puudutada midagi, mis on punane? Kas sa saad puudutada midagi, mis on sinine? Puudutada võib ükskõik mida, milleni laps ulatub: laud, tema riided, sinu riided jne. Kui olete kuskil, kus laps saab ringi liikuda ilma teisi inimesi segamata, siis võib ta puudutamiseks ka kaugemale minna.

5. Kujujaht.

Küsi lapselt, kas ta näeb ümbritsevas keskkonnas midagi kindlakujulist. Mida sa näed, mis on ring? Mida sa näed, mis on kolmnurk?

6. Ma näen midagi ...

Klassikaline meelelahutus veidi vanematele lastele. Vali mingi objekt, mida nii sina kui laps näete ja ütle: ma näen midagi ja see algab A-ga. Objekte võib ka kirjeldada: ma näen midagi ja see on ümmargune.

7. Mis on teistmoodi?

Selleks mänguks on vaja paberit ja pliiatsit. Jaota paber sektoriteks. Kolme ruutu joonista samasugune kujund/pilt/muster. Neljandasse aga midagi erinevat. Näiteks koer kolme ruutu ja kass neljandasse või kolmnurk kolme ja ruut neljandasse. Lase lapsel osutada sektorile, mis on teistsugune. Kui laps on juba suurem ja taibukam, siis tee mängu keerukamaks. Näiteks joonista kolme ruutu 5 ringi ja neljandasse 6 ringi. Või proovi erinevaid mustreid: näiteks XXOOXX kolme ruutu ja XXOXX neljandasse.

8. Lihtsad mõistatused.

Mõtle lapsel lahendamiseks välja lihtsaid mõistatusi. Näiteks: mul on neli jalga ja seljas kohev valge vill – kes ma olen? Või: ma olen ringikujuline, mul on kaks kätte ja ümberringi numbrid – mis ma olen?

9. Käes peidus.