Vähem kui kuu aega tagasi jõudis Eestis müügile innovatiivne haavaravigeel Kito-Kit, mis suudab ainsa haavaravivahendina desinfitseerida haava, peatada verejooksu, vaigistada valu, kiirendada oluliselt haava paranemist ja vältida armide teket.

Kito-Kiti maaletooja, Kito Baltic OÜ juhataja Carol Ojasoo-Muñozi sõnul on uuel haavaravivahendil seniste hooldusvahendite ees mitmeid eeliseid. „Kui enamik müügil olevatest valuvaigistavatest kreemidest ei sobi kahjustatud nahale kandmiseks ega oma ravivat toimet, siis seda ravigeeli võib kanda otse kahjustatud nahale ning isegi veritsevatele ja sügavatele haavadele-haavanditele. See desinfitseerib haava, rahustab ja vaigistab valu. Ühtlasi aktiviseerib ka vereringet, kiirendades oluliselt vigastuse paranemist ja vähendades armide tekkimise riski,“ rääkis Ojasoo-Muñoz.

Ravigeeli võib kanda nii väikestele kui ka suurtele ja sügavatele haavadele, olenemata, kas haav on põletikuline või veritsev. Seda võib kasutada kõikvõimalike põletuste ja haavade, lamatishaavandite, sünnitusjärgsete haavandite, imetamisest tekkinud haavandite, infekteerunud hemorroidide, operatsioonijärgsete haavade ning kõikvõimalike nahatraumade puhul, sõltuvalt arterite konditsioonist ka diabeetilistel haavanditel. Kito-Kit sobib ka harrastus- ja tippsportlaste pindmiste vigastuste ravimiseks.

Vastunäidustused Kito-Kiti kasutamiseks puuduvad. „Maailmas ei ole teada ühtegi juhtu allergiast kitosaanile. Teadusuuringud on tõestanud, et Kito-Kiti koostisesse kuuluv kitosaan on ohutu isegi neile, kellel on allergia koorikloomade vastu. See on täiesti ohutu ning allergiavaba geel, mis sobib haavaraviks kõigile inimestele, sealhulgas lastele,“ ütles Ojasoo-Muñoz lisades, et parimate tulemuste saavutamiseks on oluline ravi alustada kohe pärast haava tekkimist.