"Hüdrokolloidplaastrite eelis on ka see, et haavakoorikut, mis aeglustab paranemist, ei teki," lausub Valge. "Plaaster imab endasse haavaeritise ning sellega reageerides loob paranemisprotsessi soodustava niiske keskkonna," selgitab ta moodsate plaastrite toimimispõhimõtteid. See väldib ka plaastri kleepumist haavale. Ning enam ei ole vaja plaastrit igapäevaselt vahetada, see kas eemaldub ise või vahetatakse seda teatud aja möödudes.

Apotheka apteeker Kerli Valge nimetab näiteks uudseid hüdrokolloidplaastreid, mis on täpselt just eelnimetatud omadustega. Lisaks sobivad need hästi ka krooniliste haavade, näiteks lamatiste või jalahaavandite raviks.

Kaks moodsat plaastrit, mis inimestes võivad segadust tekitada on Kerli Valge sõnul põletushaavade raviks mõeldud hüdrogeelplaaster ning villide raviks mõeldud hüdrokolloidplaaster. Nende kahe plaastri erinevus seisneb selles, et hüdrokolloid vajab toimimiseks haavaeksudaati, et muutuda geeljaks ja tekitada haavale paranemiseks vajalik niiske keskkond. Hüdrogeel on kohe valmis toimima st hakkab kohe haava niisutama ja sellepärast sobib ta kuivematele haavadele ja eriti hästi näiteks põletushaavadele. Hüdrogeel plaastri eelis on ka see, et see on läbipaistev – see võimaldab haava jälgida ka plaastrit eemaldamata.

Kui rääkida argielust, siis näiteks uusi jalanõusid kandma hakates tasub apteegist küsida spetsiaalseid villidele mõeldud hüdrokolloidplaasterid, mis pakuvad leevendust valule ja kiirendavad villide paranemist. Apteeker on kiidusõnu kuulnud ka ville ennetava pulga kohta, mis peatab villide arengu enne nende tekkimist. "See on loodusliku koostisega mittemääriv toode, mis vähendab hõõrdumist märkimisväärselt, seega pole ka villide tekkimine tõenäoline," räägib ta. Seda pulka on Valge kinnitusel hea kasutada ka profülaktiliselt uusi jalanõusid sisse kandes.

Erinevaid plaastreid on olemas ka armide raviks. Näiteks kehakontuure järgivad silikoonplaastrid aitavad Valge kinnitusel ennetada ja parandada arme.

Uuenduslikud on ka aerosoolplaastrid ehk haavaliim, mis on mõeldud pindmistele marrastustele ja haavadele. Need pihustatakse haavale, kuhu seejärel tekib läbipaistev, õhku läbilaskev ja veekindel. "See kiht kaitseb haava märjakssaamise, mustuse ning bakterite eest," lausub Valge, et nahasõbralik plaaster on kui teine nahk, mis kulub nahalt mõne päeva möödudes.