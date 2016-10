Kui tunned, et kõik hakkab üle pea kasvama, võta aeg maha. See on ilmne märk sellest, et hullemast hoidumiseks on hädasti vaja stressi ohjeldada.

See on hädavajalik, sest stressil omasoodu kasvada lastes riskid ohtrate tervisehädadega. Õnneks ei ole selles ka midagi keerulist, Bild der Frau tuletabki meelde neli imelihtsat viisi lõõgastumiseks.

Samas tasub meeles pidada, et nende nõuannete järgimine eeldab ka oma igapäevaelu muutmist. See tähendab, et seljatad stressi vaid siis, kui võtad aega enda jaoks. Oma elu tuleb ise elada ja seda tuleb nautida.