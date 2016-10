Breen on tänavu vaid valikuliselt MM-sarjas osaleva Citroeniga kihutanud neljal rallil. Parima tulemuse sõitis ta Soomes, kus lõpetas kõrge 3. kohaga. Viimati toimunud Korsika rallil oli ta viies. Möödunud hooajal saavutas ta Peugeot' roolis ERC-sarja kokkuvõttes 2. koha. Muuhulgas kihutas ta mullu ka Rally Estonial, ent katkestas.

Happy to announce that me and Scott will be driving for @CitroenRacing in the WRC for the next two seasons! Thanks to everybody, what a day! pic.twitter.com/XKl8nvehaS