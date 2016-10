Levinud ütlus kinnitab: kõigil kalendrikuudel, mille nimetuses on r-täht, tuleb võtta D-vitamiini. Millal aru saada, et selleks on õige aeg ning kui palju D-vitamiini on tervisele paras?

Ida-Tallinna Keskhaigla kesklabori bioanalüütilise töö koordineerija Kaja Osi kinnitusel annavad D-vitamiini puudusest märku erinevad väsimustunnused: jõuetus, lihaste nõrkus, kurnatus. Lisaks võib esineda raskustunne jalgades, valu luudes, sagedased infektsioonhaigused, depressioon. D-vitamiini puuduse saab selgeks teha vereanalüüsi käigus ning kui tulemus on suurem kui 75 nmol/L, ei ole muretsemiseks erilist põhjust. "Muret peaks tundma, kui tulemus on väiksem kui 50 nmol/L," lausub Osi, et sellise näiduga on ka eelnimetatud vaevused juba üht- või teistmoodi tuntavad. Selliste näitudega on D-vitamiini kuur möödapääsmatu. Osi sõnul on Eestis on umbes 70% inimestest D-vitamiini puudus.

Eriti hoolikad peaksid olema D-vitamiini taseme jälgimisel rasedad, väikelapsed ja noorukid, sest kasvavas organismis D-vitamiini puuduse tagajärjel saavad kannatada kõige enam luud ning võib tekkida rahhiit.