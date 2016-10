JALGPALL

Möödunud nädalavahetusel jõudis lõpule naiste Meistriliiga hooaeg, kus ülekaalukalt võidutses Pärnu Jalgpalliklubi naiskond, edestades FC Florat ning FC Levadiat.





Pärnu sai laupäeval, 1. oktoobril pärast hooaja viimast kohtumist FC Floraga kätte oma seitsmenda järjestikuse meistrikarika. Ühtlasi läbiti ka hooaeg neljandat aastat järjest ilma ühegi kaotuseta. Viimati loovutati punkte teistele naiskondadele punkte 2013. aastal, kui Levadiaga tehti 2:2 viik. Viimane kaotus jääb 2012. aastasse, kui Tammeka naiskond suutis neid üllatada 1:0 võiduga.





Järjekordne meistritiitel valmistas rõõmu Pärnu ründajale ja kaptenile Anastassia Morkovkinale, kes tunnistas, et vaatamata sellele, et kokku on juba meistritiitleid 12, on iga uus tiitel oluline „Iga hooaeg on eriline. Võistkond muutub nii meil kui teistel ning kõik hakkab uuelt lehelt. Kui hakkad mängima, siis võtad üks hooaeg korraga ja ei mõtle, mis enne oli!

Kui räägime sellest hooajast, siis meistritiitel ei tulnud sugugi nii lihtsalt, kui tabeliseis näitas. Iga mäng oli omamoodi raske ning võidu kättesaamiseks pidime tegutsema kui ühtne tiim nii treenerite kui mängijatega. Ka meil oli hooajal mitmeid tagasilööke, eriti erinevate vigastuste tõttu, kuid just nimelt tänu neile takistustele oligi tänavune meistritiitel eriti oluline.”

Pärnu JK (Johannes Paul Tamm)







Lisaks võitudeseeriale on muljet avaldav ka Pärnu väravatevahe, kui sel hooajal suudeti vastastele lüüa lausa 128 väravat ning enda võrku lasti vaid kaks palli.





„Selline väravatevahe on uskumatult äge. Seal on võimalust areneda, ehk rohkem lüüa ja vähem lasta. Kuid mis eriti oluline, selline konkreetne number annab väga hea tagasiside meile endile meie hooajast. Seda analüüsides on näha, et lõppenud hooajal oli meie tiim igati paigas. Me olime endale meelepärased nii kaitses, rünnakute ülesehitamisel kui ka rünnakute realiseerimisel,” oli Morkovkina rõõmus nende statistiliste näitajate üle.





Hõbemedalid sai enda kaela juba kuuendat aastat järjest Tallinna FC Flora, kes kogus 20 vooruga kokku 48 punkti ning pidi kaotusi tunnistama vaid Pärnu vastu. Lõpuks jäädigi neist maha 12 punktiga ning lähimaid jälitajaid edestati lausa 20 punktiga.



Kolmandale kohale võitles ennast Tallinna FC Levadia, kes teenis kokkuvõttes kaks punkti enam kui JK Tallinna Kalev. Nende naiskondade vahel käis tihe võitlus ning omavahelistes mängudes teenisid mõlemad kaks võitu ja said kaks kaotust. Kui mõlemad said hooaja jooksul 10 kaotust, siis Levadia edu tuli sisse sellest, et teeniti üks võit rohkem ning üks viik vähem.





Järgmised kaks kohta jagasid omavahel Tartu naiskonnad. Viiendaks tuli JK Tammeka, kes teenis hooaja jooksul 29 punkti. Viie punktiga jäi neist maha SK 10 Premium. Omavahel peeti ka võrdseid kohtumisi, kui Tammeka teenis kahel korral 1:0 võidu ning kahel korral mängiti viiki.



Seitsmendalt kohalt leiab end Nõmme Kalju naiskond. Kokku teeniti 12 punkti ning edestati seitsme punktiga Noortekoondist, kes suutis hooaja jooksul saada ühe võidu ning kaks viiki.





Väravalööjate edetabelis võidutsesid samuti Pärnu mängijad, kui esimesele kohale tuli 35 väravaga Anastassia Morkovkina ning tema järel oli 26 tabamusega Margarita Matjuhhova. Kolmandat kohta jäid 18 väravaga jagama Vlada Kubassova (FC Levadia) ja Katrin Loo (FC Flora).





Järgmisel hooajal on oodata ka muudatusi Meistriliiga koosseisus. Kuna viimase koha teeninud Noortekoondis juhendi järgi Esiliigasse langeda ei saa, tähendab see, et automaatselt langeb sinna seitsmenda koha saavutanud naiskond. Õiguse tõusta Meistriliigasse teenis Esiliiga parima iseseisva klubina Põlva FC Lootos. Esiliiga iseseisvate klubide seas teise koha saavutanud Kohtla-Järve JK Järve loobus üleminekumängudest.