JALGPALL

Evald Tipneri karikavõistlustel peetakse täna kaks kohtumist. Viimases 1/16-finaalis on Hiiu staadionil kell 18:00 vastamisi Nõmme Kalju FC – Pärnu JK Poseidon. Esimeses 1/8-finaalis lähevad kell 20:00 kokku Tartu JK Tammeka – Rumori Calcio Tallinn.





Premium liigas kolmandal kohal olev Nõmme Kalju alistas avaringis Tallinna FC Forza, eelmises ringis võõrsil Narva Transi ning tänase edu korral mindaks 16 parema seas vastamisi karikakaitsja Tallinna FC Floraga.



III liiga Lääne tsoonis palliv Poseidon alistas avaringis Rahvaliiga meeskonna Enamasti Pealekata tulemusega 7:0, 1/32-finaalis oldi võõrsil 2:0 üle II liigas mängivast FC Kosest.



„Edasipääs sõltub ühest mängust ja Kalju ei alahinda ühtegi vastast, kellega mängime. Mängime kodus ja ootame palju poolehoidjaid staadionile,“ sõnas Kalju abitreener Sergei Terehhov.



„Pärast võitu laupäeval lähme karikamängule hea tujuga, mõned mängijad suunduvad kondisesse, aga karikamängu on vaja sama kindlalt võita nagu meistertiitlit. Sellepärast läheme seda mängu võitma,“ lisas mängija Igor Subbotin.



„Meie olukord on tavapärasest keerulisem, kuna statistiliselt on suurem tõenäosus võita meeskonnal, kes on saanud rohkem kui kolm päeva puhata. Nõmme Kalju mängis viimati laupäeval, meie aga pühapäeval. Minu jaoks kehtib aga ütlus „väike vale, suur vale ja statistika." Loodame, et järgmises ringis Flora vastu saame vastasmeeskonnaga võrdse arvu puhkepäevi,“ ütles Poseidoni esindusmeeskonna mänedžer Silver Lulla.



„Meie jaoks on kätte jõudnud hooaja magustoit ehk karikamäng Nõmme metsade vahel Kalju vastu. Kui vastas on koondisekogemuse ja leegionäridega võistkond, siis meil on Pärnumaa parima duhhiga võistkond. Me ei lähe turistiks Hiiule staadionimelu nautima, vaid läheme võitlema ja võitma!

Tulge, lööge meile puur täis, Premium Liiga vennad, aga ärge kingitusi oodake! Võtame ka oma kirglikud fännid kaasa, kes tulevad meile kaasa elama, sest kolmapäeval kell 18.00 hakkab Hiiul juhtuma ja mitte vähe!“ lausus mängija Lauri Lilleste.





Kell 20:00 pannakse pall mäng Tartu Sepa tänava staadionil, kui Premium liiga meeskond JK Tammeka võõrustab Rumori Calcio Tallinnat, kes lööb kaasa IV liigas.





Tammeka alistas avaringis Tartu FC Santose, teises ringis Läänemaa JK Haapsalu ja 1/16-finaalis oldi üle Tallinna FC Levadia III meeskonnast. Rumori Calcio Tallinn loosi tahtel avaringi mängima ei pidanud, kuid näitas seejärel oma sisu, kui võõrsil oldi paremad väikeste karikavõistluste finaalis triumfeerinud Tartu FC Merkuurist. 1/16-finaalis alistas Rumori Calcio kodus JK Kernu Kadaka.





„Vastasest teame vaid seda, et nad mängivad IV liigas ja on rahvusvaheline punt. Hinnaalandust neile tegema ei hakka ja lähme täiega mängima, et jõuda karikas 8 parema hulka!" ütles Tammeka juhendaja Indrek Koser.



„Karikavõistlused on jõudnud juba piisavalt kaugele, et nõrku võistkondi enam alles ei ole. Tahame saada järgmisesse ringi!" lisas poolkaitsja Tauno Tekko.





„See on kõikidele mängijatele väga suur elamus. Ma olen ise jooksnud platsile Tammeka vastu, tulemust ei saanud kiita, aga oli mulle päris hea kogemus, sain aru, kuidas profisats jookseb ja milline on täpselt tasemevahe amatööridega. See mäng on preemia kõigepealt mängijatele, kes on siia jõudnud ja ka klubile oma aktiivsuse eest.

Mängime oma võimalustele vastavalt, nende tempo on muidugi kiirem kui meie, aga meil on mitu tehnilist mängijat, kes saavad hakkama. Oletan, et Tammeka teeb palju muudatusi, kuna nendel on Premium Liiga paus ja võimalus kellelgi puhata, kuna peaaegu sama XI iga nädalavahetus mängib. Kas teeme catenaccio?



Ma ei tea, bussiga Tartusse ikka sõidame, seekord autoga tulla ülikoolilinna ei tasu, pärast mängu on enamusel kindlasti väsinud jalad ja pühapäeval on tähtis liigamäng, hakkame puhkama juba tagasi teel. Alla me ei anna ning kui Tammeka tahab finaali jõuda, peavad nad meid alistama. Favoriidikoorem on neil, meil pole survet,'' ütles Rumori Calcio eestvedaja Angelo Palmeri.





„Kindlasti tähtis mäng klubile. Kui täpselt nüüd eelmisel aastal oli veel kahtlane, kas lähme IV liigasse või mitte, kindlasti me ei oodanud sellist hooaja lõppu sel aastal! Pühapäeval mängime otsepääsme eest III liigasse, mis pole veel käes. Oleme Tipneri karika kaheksandikfinaalis Premium Liiga klubi vastu. Kes oleks arvanud?

Homme mängime au peale, kindlasti meil pole tulemuse survet. Teeme oma parima, et lõpptulemus väga halvasti välja ei näe. Hooaja jooksul olen ma igal positsioonil mänginud, aga homme on tähtis lihtsalt seal olla, platsil, kõrval, igasuguses rollis,“ lisas mängija Samuele De Pizzol.