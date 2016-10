Mercedese suurim konkurent vormel 1 sarjas Red Bull tegi üllatava avalduses seoses Lewis Hamiltoni mootoririkkega.

Mäletatavasti oli britt sunnitud Malaisia GP 15 ringi enne lõppu esikohalt katkestama, sest mootor ei pidanud vastu. Tänu valitseva maailmameistri järjekordsele põrumisele, said kaksikvõidu Red Bulli piloodid Daniel Ricciardo ja Max Verstappen.

Paar päeva tagasi tegiaga Red Bulli nõunik Helmut Marko F1 ametlikule kodulehele üllatava avalduse, et just nende võistkond on Hamiltoni mootoririkkes süüdi.

"Ma arvan, et meie sundisime teda mootoririkkeni. Hoidsime teda pidevalt surve all, võitlesime esikoha pärast ning ta teadis, et peab mingi edu tekitama ja pidevalt täiega gaasi andma, mis lõpuks ei olnud ta mootorile kõige parem," rääkis Helmut.