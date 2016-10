Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreener Gert Kullamäe võttis Meistrite liiga kvalifikatsioonis Bakken Bearsile 67:75 kaotatud mängu lihtsalt kokku: tegime ise palju lollusi ja vastane surus meid lihtsalt ära.

"Ei saa nõustuda sellega, et me polnud vastase niisuguseks kaitseks ja üleväljapressinguks valmis," alustas Kullamäe. "Olime neid näinud ja teadsime, et seda võib oodata. Kuid tegime ise väga lolle otsuseid ja rumalaid pallikaotusi. Me ei aidanud surve alla sattunud mängijaid. Tuli astuda samm vastu ja juba saanuks korralikult ära sööta, meile soodsa olukorra saavutamiseks piisanuks sageli juba ühest söödust. Kuid lahendused olid sageli väga halvad."

Teise mängu eel on vahe 8 punkti ning Kullamäe kinnitas, et ta näeb jätkuvakt edasipääsušanssi. "Nende paljud korvid tulid meie pallikaotuste järel. Meid suruti selgelt ära, me ei saanud oma liikumisi käima. Mängujuhtide osas jäi kõvasti varu. Valus hetk oli esimese v eerandi lõpus, kui Mandell Thomas libises viimasel rünnakul, vastased said palli ja tabasid viimasel sekundil kolmese.

Praegu on väga paha tunne, tegime oma olukorra väga raskeks. Kuid proovime teha õiged järeldused ja loodetavasti ei tähendanud tänane päev murdekohta. Loodetavasti ei tee me kaks mängu järjest 25 pallikaotust, muidu sõidetakse Taanis meist küll teerulliga üle. Järgmise mänguni pole palju aega. Vaatame oma eksimused üle, vajame korduskohtumises häid lahendusi ja rohkem kergemaid korve," seadis juhendaja eesmärgi neljapäeval võõrsil peetavaks mänguks.