Tartu Ülikooli korvpallimeeskond kaotas FIBA Meistrite liiga teise eelringi esimeses kohtumises Bakken Bearsile 67:75. Taani klubi peatreener on tulemusega loomulikult rahul, kuid usub, et Tartul on korduskohtumises võimalus.

"Teame, et Tartu on hea võistkond. Nad tulevad tagasi ja võitlevad," ütles Bakkeni peatreener Steffen Wich. "Siiski oli tegu ainult esimese poolajaga ning peame tegelema mõne elemendiga, aga muidu olen õnnelik."

Taani võistkonna kaitse oli väga hea ning see sundis Tartut tervelt 25 pallikaotusele. "See algas algusest, kui jäime 7:18 kaotusseisu. Siis tegime mõned muudatused, hakkasime ülevälja peale käima ja see töötas. Jois oli avapoolajal fantastiline, 13 punkti ja 10 lauda, muutsime, kuidas tema vastu mängida, ja see töötas."

Mis on peamised võtmed korduskohtumiseks? "Tahame ja peame hoidma oma intensiivsust, mis väsitab vastaseid. Mängimegi hästi agressivselt ning enamus mängust oli see element korras, aga vahel oli mõni periood, kui ei mänginud piisavalt agressiivselt. Korduskohtumises aga peab Tartu tabama paar viset rohkem ning tegu on hoopis uue mänguga."

Võistkonnad kohtuvad uuesti neljapäeval Eesti aja järgi kell 19:15.