"Meil on tegelikult kaua olnud üks lemmiknimi ja praegu lihtsalt vaatame, kuidas see istub."

Sofia ütleb, et ka lapse isa oli sünnituse juures ning "loomulik" on sõna, mida nad lapse tulekut kirjeldades kõige rohkem kasutavad.

"Ma ei käinud rasedatele mõeldud loengutes, vaid lugesin ise palju internetist ja lõin endale palju erinevaid stsenaariume," ütleb Sofia, kuidas ta uue ilmakodaniku sünniks valmistus.

"Kui ise suudan välja mõelda viis stsenaariumit, meenutab võibolla üks neist tegelikku teekonda, mida meile pakutakse. Kõik on ju ikka kuidagi teada, peab ainult kuulama oma keha. Kehad ei valeta."

Piiga tuli ilmale 3495grammise ja 50sentimeetrisena. Sofia ütleb, et muidugi on oma last esimest korda süles hoida väga eriline.

"Mis mõte seal tekkis? Uudishimu, vist. Kes ta on? Ja suur tänulikkus, et kõik on läinud hästi ja et pikk ootamine on läbi," õhkab ta.