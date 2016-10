Suvest alates 18kordse Inglismaa ja 5kordse Euroopa meistri Liverpooli ridadesse kuuluv Ragnar Klavan kinnitab, et kõik on superluks – Inglismaa Premier League maailma parim, treener Jürgen Klopp geenius ja klubis valitsev konkurents aus.

Kuidas on lood muu elu-oluga harjumisel? Kas näiteks toidusedeliga on mingeid ootamatusi või muresid, et midagi ei saa või midagi on teistmoodi?

Inglismaa on paljude pisiasjade poolest teistmoodi küll kui Saksamaa ja Holland. Üks asi, mis meile perega Saksamaal väga meeldis, oli sealne mahetoodete lai valik. Inglismaal see nii heal järjel pole, soovitud kraami peab otsima.

Eelmist koduklubi Augsburgi nimetasid sa meedia mõttes paradiisiks. Liverpoolis said aga politseilt nõu, kuidas talitada. Ning kui hooaja eel meeskonnaga õhtust söömas käisite, siis olid kohe Daily Mailis fotod, et kuidas mehed riides olid ja kes kellega tuli. Kui palju sa näiteks tänaval liikuda saad?

Vaba riik, liikuda ikka saab. Aga eks olukord ole teistsugune kui Augsburgis – Liverpool on jalgpallilinn, kus väga palju inimesed jalgpalli läbi ja lõhki tunnevad. Õnneks on Melwoodi treeningkeskus kinnine ala – kindlus, kus saab rahus trenni teha sõltumata sellest, kas parajasti läheb megahästi või väga halvasti.

Päris nii pole öeldud, et ära väljas üldse liigu. Aga eks lihtsam ole, kui kesklinnast eemale hoian. Mõnda mängijat häirib, kui vaja fännidega pilte teha. Tuleb aktsepteerida, et kesklinnas seigeldes kuulub see asja juurde.

Mullu detsembris ütlesid, et peab Premier League’i teistest Euroopa liigadest tibakese tugevamaks oma ühtluse tõttu. Nüüd, asja kaks kuud seestpoolt hinnanuna, oled sa veendunud, et rääkisid toona tõtt?

Jah. Terve liiga ühtsust vaadates kindlasti. Kui Hispaania ja Saksamaa liigast üksikud eredad tähtmeeskonnad välja võtta, siis läheb Inglismaal raskeks. Aga Premier League on tohutult võrdne liiga – Saksamaal polnud väiksematel klubidel sääraseid võimalusi ja ründajaid nagu Inglismaal. Minule kui keskkaitsjale tähendab see, et iga mäng on suurem väljakutse, sest vastase ründeliini kvaliteet on kõrge.

Kas kõrgem kvaliteet kehtib ka köögipoole kohta ehk vingem, väljatimmitum ja uhkem on ka kõik see, mis igal laupäeval telekast matši vaatavale vutisõbrale kätte ei paista?

Eks Liverpooli rahaline jõud võimaldab suuremat põhjalikkust. Augsburg ja AZ käisid eralennukiga ainult kaugel peetud mängudel, aga Liverpooli meeskonna mängijana ma tavalennukit veel näinud ei ole. Kõik detailid on läbi mõeldud ja jalgpalluri jaoks on see nauding. Võistlusreisidel on meil kaasas enda kokad ja toitumisspetsialistid annavad alati vajalikku nõu.

Oled öelnud, et Jürgen Klopp on maailma paremaid treenereid. Mis ta nii eriliseks teeb?

Tema totaalsel jalgpallil põhinev mängufilosoofia on eriline. Kõik ründavad koos ja kõik kaitsevad koos ning väga oluline on pallikaotusele järgnev pressing. Nüüd sai meeskond terve suve end treeneri stiiliks ette valmistada.

Kui Klopp mullu sügisel Liverpooliga liitus ja oma stiili juurutama asus, sai ta kõvasti kriitikat, sest intensiivsusega kaasnesid rohked vigastused. Nüüd hakkab pusle vaikselt kokku tulema, näiteks Müncheni Bayernist toodi suvel Liverpooli füüsilise ettevalmistuse treener (tunnustatud Andreas Kornmayer, keda peetakse Bayerni jaoks kolme tiitlivõiduga päädinud hooaja 2012-13 võtmeisikuks – toim).“

Vastase väljakupoolel pole sa vist kunagi varem nii palju mänginud?

Jah, nii on. Eriti kodusel Anfieldil. Läheme kohe pärast palli kaotamist pressingusse. Mulle see meeldib ja minu mängustiilile säärane variant sobib.

Kloppi karismaatilisus on muutnud Liverpooli neutraalsete jalkafännide silmis Inglismaa kõige seksikamaks satsiks. Kas see tõik kuidagi mängijateni ka jõuab ja teid aitab või üldse mitte?

Kui meie mäng toimib, on seda tõesti väga hea vaadata. Totaalne pressing kõrgelt, palli võitmine vastase väljakupoolel ja kiired kontrarünnakud. Lisaks veel meie võimekas eesliin ning tulemuseks ongi atraktiivne meeskond ja jalgpall. Skoorid on samuti päris suured olnud.

Eesti jalgpallisõpru väga huvitab – kas Liverpooli keskkaitsjate seas on hierarhia?

Loodan, et ei ole. Mul on hea meel, et üle-eelmisel nädalal end esmalt karikasarjas Derby County ja seejärel liigas Hull City vastu põlvevigastuse järel näidata sain. Loodan, et tegin valiku treeneri jaoks enne Swansea City’ga peetud matši (seal jäi Klavan pingile, keskkaitses tegutsesid Joel Matip ja Dejan Lovren – toim) väga keeruliseks. Mina saan endast maksimumi anda, saadud võimalused ära kasutada.

Lubadusi ei saa Klopp kellelegi anda. Nii kõrgel tasemel loeb hetkevorm, mida Klopp ka tähelepanelikult jälgib. (Muiates) Kui Lovrenile ja Matipile milleski alla jään, siis võib-olla ainult pikkuses.

* * *

Ragnar Klavan on Eesti koondise kapten alates 2012. aastast.

Mis õppetunni Eesti koondis peaks Magnus Pehrssoni ametiajast kaasa võtma, et edaspidi tugevam ja targem olla?

Pehrssoni teema pole must ja valge. Oli häid ja halbu asju. Kaalukauss kaldus sinna, et viimasel ajal oli halbu asju natuke rohkem, ent asi ei kiskunud liiva ainult ühe inimese eksimuste tõttu, vaid ka mängijad peavad järeldused tegema. Uus peatreener ei tähenda, et probleemid on kadunud ja kõik on tore.

Mis on Eesti eesmärk eesootavas kahes mängus Gibraltari ja Kreekaga? Neli punkti?

Ma ei soovi eesmärki punktides sõnastada. Tahan, et tagasi oleks vana hea Eesti koondis, kes läheb väljakult ära püstipäi. Kaotuse üle uhke ei saa olla, aga kaotada võib erinevalt – võitlus ja hing peavad jääma platsile ja et iga fänn saaks sellest aru. Maksimaalne pühendumus on olnud meie trump.

* * *

6. augustil kohtus Liverpool treeningmatši FC Barcelonaga ja võitis 4:0. Pärast mängu kubises Twitter naljadest, kuidas Klavan mängu järel taskuid tühjendades sealt Lionel Messi ja Luis Suarezi leidis. Kuidas aga Messi vastu mängida oli?

Väga tihti tema vastu situatsioonidesse ei sattunud, aga isegi kui tal oli halb päev ja väga mängida ei viitsinud, siis oli näha, et ta on maailma parim.

Paari kuuga on Klavan jõudnud mängida lisaks FC Barcelonale ka Arsenali, Chelsea, AS Roma ja AC Milani vastu. Kuidas tunne oli?

Selle standardiga tuleb Liverpooli mängija olles ära harjuda. Sel klubil on omaette nimi, mis kõnetab paljusid inimesi isegi vaatamata sellele, et tiitleid viimasel ajal väga tulnud ei ole. Tänavuseks hooajaks eesmärke sõnastatud pole, aga Liverpoolilt oodatakse tiitleid. Eelmine aasta oldi kahes finaalis, ent kaotati mõlemad.

FC Barcelona ründaja Luis Suarez kaotab duelli Liverpooli keskkaitsjale Ragnar Klavanile. (GLYN KIRK)

* * *

Ragnar Klavan

Sündinud: 30. oktoobril 1985.

Positsioon: keskkaitsja.

Klubikarjäär: FC Elva (2001), Viljandi Tulevik (2002–2003), Tallinna Flora (2003–2005), Valerenga (2004–2005), Almelo Heracles (2005–2009), AZ Alkmaar (2009–2012), FC Augsburg (2012–2016), Liverpool (2016–…).

Koondisekarjäär: 113 mängu, 3 väravat. Alates 2012. aastast Eesti rahvusmeeskonna kapten.

* * *

20. septembril lõi Ragnar Klavan oma esimese värava Liverpooli särgis, kui avas skoori 3:0 võiduga lõppenud liigakarikasarja matšis Derby County vastu. Värav sündis päevapealt 13 aastat pärast samal staadionil nähtud Mart Poomi kuulsat väravat.

"Paar tundi pärast mängu sain teada. Mart õnnitles mind, ma lohutasin vastu, et ära muretse, sa jääd esimeseks tol staadionil värava löönud eestlaseks," meenutas Klavan.