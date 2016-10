Taas seostati Putinit Kabajevaga 2009. aasta mais, kui mitu Vene meediaväljaannet teatas, et Kabajeva oli hiljuti sünnitanud poeg Dmitri, kuid varjab teda avalikkuse eest. Rahvas arvas, et küllap on see Putini laps.

2013. aasta jaanuaris kirjutas ajalehe New York Post korrespondent Richard Johnson viitega isiklikele allikatele, et Kabajeva sünnitas 2012. aasta novembris Putinile teise lapse, tõenäoliselt tütre, ja elab koos lastega Sotšis Venemaa presidendi residentsis.

Putin lahutas abielu 2013. aastal

2013. aasta juunis andsid Vladimir Putin ja tema avalikkuse eest varjus olnud abikaasa Ljudmila teada, et nende ligi 30 aastat kestnud abielu on läbi saanud ja minnakse sõpradena lahku. Selle uudise peale seostasid paljud meediaväljaanded Vladimir Putinit kohe Alina Kabajevaga.

Viimane ütles oma suhete kohta Putiniga järgmist: "Mind on see teema ära tüüdanud. Lõppude lõpuks on see minu isiklik elu, nii et ärge ronige sinna. Te räägite minu võimalikest suhetest Vladimir Putiniga? Kas teil on mingeidki tõendeid? Ei ole. Nii et sulgeme selle teema." Kabajeva ütles, et lapsi tal ei ole ja see on tõde.

Möödus vaid mõni kuu ja 21. septembril 2013 väitis Venemaa sotsiaalmeedia, et Vladimir Putin ja Alina Kabajeva abiellusid Iverski kloostris. Kuulujutud võtsid kiiresti sellise ulatuse, et presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov pidas vajalikuks need samal päeval ümber lükata.

Mõni päev hiljem toonitas Peskov ajalehes Izvestija, et tegelikult on kuulujuttudega mõttetu võidelda, sest need elavad ka pärast ümberlükkamist edasi.

Tõepoolest jutud Alina Kabajeva ja Vladimir Putini suhtest ringlevad tänaseni. Meenutame näiteks, et juba 2014. aasta veebruaris märgati Sotši taliolümpiamängude avatseremoonial tõrvikut kandnud Kabajeva parema käe sõrmes abielusõrmust.

Mis toimus Šveitsis?

Mullu märtsis teatasid aga mitu Šveitsi ajalehte, et Kabajeva sünnitas Lugano lähistel Sant’ Anna erakliinikus poja, kes olevat juba kolmas laps Putiniga. Sünnituse juures käinud ka Vladimir Putin ja see seletavat tema vahepealset kadumist avalikkusest.

Ajakirjanikele meenus, et mõni kuu varem oli Kabajeva kandnud avarat punast kleiti, mis tõenäoliselt varjas tema rasedust.

Kvaliteetajalehe Neue Zürcher Zeitung järelepärimisele vastas erakliiniku juhataja Michaela Pfyffer von Altishofen, et niisugustele küsimustele nad ei vasta. Venemaa saatkond Šveitsis vastas samal ajal ajalehe Blick järelepärimisele, et nemad kommenteerivad ainult ametlikke teateid.

Vahepeal oli ka Alina Kabajeva avalikkuse eest kadunud. Eelmisel kuul ilmutas ta end Moskvas, kus käis vaatamas jääsõud. Ajakirjanikud märkasid taas Kabajeva parema käe nimetus sõrmes tagasihoidlikku sõrmust ja pidasid seda abielusõrmuseks.

KAKS POISSI: Alina Kabajeva kõrval istusid tribüünil kaks poissi. Kuulujuttude järgi on tal Putiniga koguni kolm last. (Twitter)

Tähelepanuväärne oli seegi, et tribüünil istusid Alina Kabajeva kõrval kaks poissi. Inglise päevaleht Daily Mail küsis seepeale: "Kas see ongi Putini salaperekond?"

Õiget vastust teavad ilmselt vähesed. Tõsiasi on aga see, et Alina Kabajeva naudib juba aastaid Venemaa presidendi soosingut. Arhiivifotod tunnistavad, et president Putini pilk peatus Kabajeval juba 2001. aasta juunis, kui neiu oli alles 18aastane.

Putin kutsus Kabajeva ka võimuparteisse Ühtne Venemaa ja tema soovitusel valiti naine 2007. aastal riigiduumasse. Riigiduumast lahkus Kabajeva 2014. aastal ja juhib sest saati Kremlile ustavat meediakontserni NMG, mille omanikud on Putini lähisõbrad.

Kaudselt tunnistas Putin pärast abielulahutust suhet uue naisega 2014. aasta detsembris, kui Voroneži oblasti telekanali Gubernija ajakirjanik küsis, kas presidendil on aega isiklikuks eluks?

"Kõik on korras, ärge muretsege. Üks minu semu küsis pärast kõiki sündmusi: on sul armastus? Vastus oli jah. Sa armastad kedagi? Vastasin jah. Kas sind ka keegi armastab? Vastasin jah.