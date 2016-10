Väga mitte. Taani klubi mehed lippasid mööda väljakut nagu Duracelli jänesed ning nende äärmiselt aktiivne kaitse sundis Rocki juba esimesel poolajal 12 pallikaotusele. See kaitse oli mõistagi ka äärmiselt avantüristlik, mis oli targa tergutsemise korral üsna hõlpsalt karistatav. Polnud vaja imestada, et eelmise, "klassikalise" mängu kangelasest Mandell Thomasest rohkem viibisid avapoolajal väljakul ülikogenud Tanel Sokk ja Gert Dorbek. Kindlasti püüdsid Gert Kullamäe ja Toomas Kandimaa vaheajal korrektiive teha, kuid oluliselt tuntavat muutust see ei toonud.

3. Miks Jõesaart mullu mängima ei saadud?

Tartu hooaja esimeste mängudega on saanud selgeks, et Rootsi klubisse lahkunud Tanel Kurbasele on Janari Jõesaare näol leitud väärikas vahetus. Taas kord korralik mitmekülgne mäng (11 p, 5 lp, 3 rs, 3 vl) sunnib küsima, et miks mees eelmisel hooajal Rakvere Tarvas enam kui kahvatuks jäi? Et tal oskused olemas on, oli varemgi teada. Mehe nõrgem külg on kaitsemäng, aga kui teda on Tartus võimalik eurosarjas mängitada, saanuks kindlasti ka Eesti liigas.

4. Kes oli Tartu parim mängija?

Venky Jois. Tartu eesliinimees näitas Gert Kullamäe kuulutatud ebastandardsust täies hiilguses, tegutsedes sageli vastastega sarnases Duracelli-maneeris. Ta võis oma korvi all laua maha võtta, tormata pika põrgatusega üle väljaku ja palli korvi saata! Viie minutiga oli tal koos 8, poolajaga 13 ja mänguga 15 punkti. Lisaks domineeris ta tagalauas (17 palli), aidates Tartul ses elemendis jääda peale koguni 48:32.

5. Mida peab Tartu edasist silmas pidades parandama?

Vastase kiireks mänguks peab valmis olema. Taani klubi esimene taktika oli lihtne: üle ja peale. Nad kasutasid iga võimalust kiirrünnakuteks ning nende abil nad esimesel poolajal suurest kaotusseisust mängu tagasi tulidki. Kordusmängus tuleb eelkõige selleks hoolikalt valmis olla. Samuti lasti vastasel teisel poolajal kaugvisete abil hoogu sattuda - niisugusele emotsiooni peal elavale tiimile ei saa seda lubada.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Siia lisame kommentaarid esimesel võimalusel.

7. Mis saab edasi?