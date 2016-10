Ferrari piloot Sebastian Vettel oli möödunud nädala Malaisia GP sunnitud katkestama pärast esimese kurvi kokkupõrget ning võistkonna kodumaa ajakirjandus pole sakslase suunas midagi tagasi hoidnud.

Itaalia meedia arvates valmistas Vettel jälle pettumuse ning nende arvates valitseb tiimis täielik kriis. "Nüüd on see kindel, et Ferrari vajab kiiresti edukat sõitja," kirjutas Milani päevaleht Corriere della Sera. "Mida rohkem Red Bull areneb, seda äratundmatumaks Sebastian muutub."

Iga päev ilmuv La Repubblica ütles, et Vettel praegu enam ei naera. "Kas tõesti on Maranello uputanud Ferrari ajaloo enim tasustatud sõitja või Vettel on kaotanud talendi ja kiiruse?"

Corriere dello Sport Vetteli suutmatust võtta vastutus enda peale. "On kahju, et ta ei tunnista oma eksimusi ning ei võta vastutust," kirjutas ajaleht.

La Gazzetta dello Sport oli kõigist leebem ning pani vähemalt osa süüst võistkonna enda peale. "Kui Sebastianil on kriis, siis see on ka Ferrari viga."